Escándalo de los cuadernos: Dalbón pidió que Cristina sea allanada a la brevedad

El abogado se lo comunicó a la legisladora para que ofrezca sus propiedades, sin consentimiento del Senado. Asegura además que Bonadio será recusado.

El abogado Gregorio Dalbón propuso a la senadora Cristina Kirchner que ofrezca sus propiedades para que sean allanadas sin esperar el consentimiento del senado, y que el juez Claudio Bonadio será recusado por la defensa de la ex mandataria.

“Le planteé (a Cristina Kirchner) no esperar el permiso de un Senado, que ella colabore con la justicia porque en definitiva no hay absolutamente nada que esconder. Se utiliza esta cuestión del allanamiento como una cuestión de noticia nacional e internacional”, manifestó Dalbón.

“Que vengan sin cámaras, sin celulares, porque un allanamiento no tiene que ser con ribetes cinematográficos y tampoco con humillaciones. No dependamos de (el senador Miguel Angel) Pichetto para que hagan un allanamiento, no hay nada que esconder”, añadió.