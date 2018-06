Escándalo en la Corte: Carrió habló de un romance de Lorenzetti y su vocera la cruzó

La directora de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, María Bourdín, rechazó este martes las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y afirmó que “abusa de su poder como diputada nacional”.

En el marco de la pelea que mantiene con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, la ideóloga de Cambiemos ha deslizado en reiteradas oportunidades que la vocera de la Corte tenía un vínculo amoroso con el santafesino.

“Elisa Carrió volvió a mencionarme injuriándome, abusando de su inmunidad parlamentaria para mentir. Quienes me quieren bien me aconsejan que no le conteste porque responderle a Carrió ´no vale la pena´. Pero me cansé de que se meta conmigo y con mi familia: mi marido y mis dos hijas, de seis y 20 años. También me cansé de que se meta con mi trabajo”, sostuvo la abogada.

A través de un comunicado, Bourdin advirtió de que “como Carrió miente, abusa de su poder como diputada nacional y también abusa de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron”.

“Lo más grave es que no tiene límites. Porque hace un año promocionó una publicación que injurió con vileza extrema a una nena de seis años, mi hija. Estoy convencida de que no hacía falta caer tan bajo para hacer política o pelear un espacio de poder”, se quejó.