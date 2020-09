Escándalo mundial en el Congreso: Diputado manosea a una mujer en plena sesión

Se trata del diputado nacional del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri (Salta). En plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación se lo vio manoseando a una mujer a través de la pantalla del recinto donde aparecen los legisladores conectados de manera telemática. Ameri ya fue suspendido.

«No podemos permitir una situación así», dijo Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados tras revelar en la sesión que “se dio una situación, que ya está circulando en redes, de un diputado manteniendo una conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión”.

«Voy a pedir que se aplique el art 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata de Juan Ameri además de disponer una comisión de 5 miembros para que determinen la sanción tal como establece el reglamento y que los bloques aportan los nombres para los integrantes de esa comisión», explicó.

“Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, sostuvo.

Por su parte, Ameri explicó: “estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras».

En declaraciones a Radio Con Vos, Ameri amplió: «No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más. Ella está muy mal, está llorando».

«Le dije ‘¿te puedo dar un beso?’ y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática», añadió el legislador en su descargo.

“No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”, añadió.

Más tarde, en conferencia de prensa, Sergio Massa dijo que la actitud del legislador «le falta el respeto a todos los argentinos».

«Tomé la decisión de aplicar el art 188 del reglamento y el 66 de la Constitución Nacional» que refiere a la ofensa del cuerpo y el Pueblo.

Incluso, Massa contó que le avisó al presidente Alberto Fernández de su decisión de suspender al diputado.



