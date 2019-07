Espert ahora acusa a María Eugenia Vidal de querer proscribirlo

El precandidato presidencial del frente Despertar, José Luis Espert, denunció este viernes que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere «proscribir» a sus candidatos bonaerenses, luego de que la Justicia inhabilitara esa lista en la provincia para las PASO del 11 de agosto, al considerar que no cuenta con personería en el distrito.

«Hay un intento de proscripción contra mi partido. María Eugenia Vidal quiere proscribirme, no tengo pruebas, pero tampoco dudas», se quejó Espert.

Al respecto, el economista sostuvo que «hay una teoría demente por parte de Cambiemos que habla de que por culpa nuestra puede volver el kirchnerismo».

«Decir que le saco votos a (Mauricio) Macri es una lectura fascista, y además no es cierto, no es tan fácil que mi votante vaya a Cambiemos. No entienden que nos eligen votantes desencantados con ellos y con Cristina (Fernández de Kirchner), por eso, esa teoría del oficialismo esta mal porque tenemos un núcleo duro de jóvenes que nos siguen», señaló en declaraciones a radio FM La Patriada.

E insistió: «No es tan fácil que mis votantes después vayan a Cambiemos, por bronca me van a seguir votando.

Hay un hartazgo de este sistema, de los Macri, de los Fernández, hay mucha gente desencantada con esta forma de hacer política».