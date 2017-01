Esta es la programación del Lollapalooza Argentina 2017

La banda de heavy metal Metallica encabeza la grilla del 31 de marzo, el primer día del festival Lollapalooza, mientras que The Strokes y el rapero canadiense The Weekend cerrarán la del segundo día, 1 de abril, en el encuentro musical que se realizará en el Hipódromo de San Isidro.

De acuerdo a la producción, Metallica estará precedido por la banda inglesa The XX, The Chainsmoker; el grupo punk estadounidense Rancid, la banda pop The 1975, el rapero G-Eazy, la cantante Tove Lo, el argentino León Gieco y el grupo pop Cage The Elephant.

Sigue el DJ Marshmello, Glass Animal, los locales Poncho, Tchami, Palo Pandolfo, el DJ holandés Don Diablo, Vance Joy, Nicola Cruz, Campoo, Silversun Pickups, Alok, Deny, Huevo, La Máquina Camaleón y Joystick.

El segundo día el cierre tendrá a los neoyorquinos Strokes y The Weeknd, Flume, Martin Garrix, los próceres Duran Duran, Two Door CInema Club, Melanie Martinez, Lisandro Aristimuño, Mo, Oliver Heldens, Nervo, Tegan and Sara, Catfish and The Bottlemen.

Entre los artistas argentinos de la segunda jornada aparecen Turf, Criolo, La Yebgros, Sara Hebe, El Plan de la Mariposa, Besia Bebe, Bandalos Chinos, Malevo, Un Planeta y Usted Señalemelo.

Este Festival marcará el regreso al país de Metallica, emblemática banda de rock pesado, tras su última visita en 2014, ahora con su nuevo disco “Hardwired… To Self-Destruct” y el de The Strokes, cuya última incursión en territorio local fue en 2012, cuando encabezó el Festival Personal.

En tanto, implicará el debut en la Argentina de The Weeknd, y de otras 17 bandas, en lo que ya se convirtió en una tradición en la versión local del famoso encuentro ideado por el cantante de Jane’s Addiction, Perry Farrell.

En cuanto a los artistas argentinos, la grilla incluye una buena combinación de consagrados e históricos como León Gieco, Aristimuño, Turf y Pandolfo, y artistas independientes como Bestia Bebé y Deny.

Otra curiosidad es la inclusión de Mad Professor, figura clave de la escena reggae y dub; y de Malevo, los modernos gauchos que causaron sensación en la televisión estadounidense, con su participación en el programa “America’s Got Talent”.

Además el festival anunció seis side shows que tendrán lugar al margen del evento. El 28 de marzo se presentarán Tegan & Sara en Niceto Club y Tove Lo en el Teatro Vorterix; el 29 Mø en Niceto Club y Catfish & the Bottlemen en The Roxy Live, mientras que el 30 de marzo Glass Animals tocara en Niceto Club y Two Door Cinema Club en el Teatro Vorterix .

En esta cuarta edición, también se podrá disfrutar, como en las oportunidades anteriores, de una amplia propuesta gastronómica, espacios verdes y lugares de esparcimiento, y el Kidzapalooza, destinado a los menores, cuyo ingreso será gratuito hasta los 10 años.

Una vez develada la grilla completa del Festival, que ya agotó todas las preventas sin que se conocieran los artistas que formarían parte, resta esperar los anuncios de los side shows, es decir, los recitales que brindarán en solitario y en lugares más reducidos algunos de los artistas que participan.