Estrenos de Cine del 27/9: Lucky, Slender Man, Sangra Blanca y más…

DIEZ MENOS

Comedia

Argentina (2018)

90 min.

3C Films Group

Dirección Roberto Salomone, Daniel Alvaredo

Guión Osvaldo Cascella

Protagonistas Roly Serrano, Matias Tapia, Jimena Anganuzzi, Daniel Alvaredo, Ernesto Claudio, Sebastián Pajoni, Atilio Pozzobon, Diego Pérez

Música Pablo Sala

Montaje Jorge Piwowarski, Roberto Salomone

Sinopsis Quique, fiel seguidor de los 10 mandamientos, reparte su vida entre su trabajo, su esposa y la iglesia. Cuando pierde su trabajo, su mujer y su casa, decide que seguir los 10 mandamientos no le sirvió de nada y ahora decide romperlos uno a uno.



LA NOCHE DE 12 AÑOS

Drama, biográfica

Argentina, España, Uruguay (2018)

Energía Entusiasta

Dirección Álvaro Brechner

Filmografía: Mr. Kaplan (2014), Mal día para pescar (2009)

Guión Álvaro Brechner

Protagonistas Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, César Troncoso, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz, Mirella Pascual, Nidia Telles, Álvaro Armand Ugón, César Bordón, Luciano Ciaglia, John De Luca

Productores Mariela Besuievsky, Philippe Gompel, Birgit Kemner, Vanessa Ragone, Fernando Sokolowicz

Fotografía Carlos Catalan

Montaje Harry Irene Blecua, Nacho Ruiz Capillas

Sinopsis Tres hombres son sometidos a un secreto experimento, a través del cual, la dictadura militar quiere volverlos locos. Arrojados a diminutos calabozos, no pueden hablar, apenas ver, comer o dormir. Empujados sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable, los rehenes libraron una batalla existencial para escapar a la terrible realidad que los condenaba a la locura. La película está basada en los 12 años de confinamiento solitario que vivieron tres de las personalidades más reconocidas del Uruguay contemporáneo, entre ellos su último presidente, José “Pepe” Mujica..



LA NÚMERO UNO

Numéro une

Francia (2018)

110 min. – SAM13 – Ifa Cinema

Dirección Tonie Marshall

Filmografía: Tu veux… ou tu veux pas? (2014), Passe-passe (2008), France Boutique (2003), Au plus près du paradis (2002)

Guión Marion Doussot, Tonie Marshall

Protagonistas Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry, Sami Frey, Benjamin Biolay, Francine Bergé, Anne Azoulay, Bernard Verley, John Lynch, Olivier Claverie

Producción Tonie Marshall, Véronique Zerdoun

Fotografía Julien Roux

Montaje Marie-Pierre Frappier, Stéphane Garnier

Sinopsis Emmanuelle Blachey es una brillante ingeniera que ha conseguido escalar y finalmente entrar en el comité ejecutivo de su empresa, el gigante francés de la energía. Casada desde hace 20 años y con dos hijos, su vida parece casi perfecta. Un día, una red de mujeres influyentes le ofrece ayuda para conquistar la dirección de una importante empresa ubicada en las Top 40. Esto la convertiría en la primera mujer en ocupar un puesto de tal nivel. Pero en las esferas aún dominadas por los hombres, los obstáculos de tipo profesional y personal se multiplican. La conquista se anunciaba triunfal, pero en realidad se trata de una guerra.

LUCKY

Lucky

Comedia, drama

Estados Unidos (2018)

88 min. – Maco Cine

Dirección John Carroll Lynch

Filmografía: Primer largometraje

Guión Logan Sparks, Drago Sumonja

Protagonistas Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt,

Barry Shabaka Henley, James Darren, Beth Grant, Yvonne Huff, Hugo Armstrong, Bertila Damas, Ulysses Olmedo, Ana Mercedes

Producción Ira Steven Behr, Danielle Renfrew Behrens, Greg Gilreath, Adam Hendricks, Richard Kahan, John H. Lang, Logan Sparks, Drago Sumonja

Fotografía Tim Suhrstedt

Montaje Robert Gajic

Sinopsis Como ya es tradición en las producciones de Amblin Entertainment; los eventos fantásticos ocurren en los lugares más inesperados. Jack Black y Cate Blanchett (Ganadora de 2 premios Oscar) protagonizan La Casa con un Reloj en sus Paredes (A House with a Clock In Its Walls).

La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de un niño de 10 años llamado Lewis (Owen Vaccaro), quien se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual cuenta con un misterioso reloj. Pronto, la aburrida y tranquila vida de su pueblo se verá interrumpida cuando accidentalmente, Lewis despierte a magos y brujas de un mundo secreto



MILLA 22

Mile 22

Acción, thriller

Estados Unidos (2018)

94 min. – Diamond Films

Dirección Peter Berg

Filmografía:

Guión Lea Carpenter, sobre una historia de Graham Roland y Lea Carpenter

Protagonistas Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich, Ronda Rousey, Carlo Alban, Natasha Goubskaya, Chae-rin Lee, Sam Medina, Keith Arthur Bolden

Producción Peter Berg, Stephen Levinson, Mark Wahlberg

Fotografía Jacques Jouffret

Montaje Melissa Lawson Cheung, Colby Parker Jr.

Sinopsis James Silva un agente enviado a un país extranjero para vigilar las actividades nucleares. Cuando se produce el robó de de material radioactivo. La clave la tiene el funcionario Li, alguien con información sobre el robo pero que solo está dispuesto a darla a cambio de ser transportado a los Estados Unidos con seguridad. James junto con su equipo tiene que llevarlo a salvo durante 22 millas.



PIE PEQUEÑO

Smallfoot

Animación

Estados Unidos (2018)

96 min. – Warner Bros

Dirección Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

Guión Karey Kirkpatrick y Clare Sera, sobre una historia de John Requa, Glenn Ficarra y Karey Kirkpatrick, basada en el libro “Yeti Tracks” de Sergio Pablos

Voces Channing Tatum, Migo, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Danny DeVito, Gina Rodriguez, Yara Shahidi

Producción Glenn Ficarra, Bonne Radford

Montaje Peter Ettinger

Sinopsis “PiePequeño” pone patas arriba la leyenda de Pie Grande cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que no existía: un ser humano. Las noticias de este pie pequeño le dan fama y una oportunidad con la chica de sus sueños. También arroja a la simple comunidad Yeti en un alboroto sobre qué más podría existir en el mundo más allá de su aldea nevada, en una historia alegre sobre la amistad, el coraje y la alegría del descubrimiento.



SANGRE BLANCA

Sangre Blanca

Drama, thriller

Argentina (2018)

96 min. – Buena Vista

Dirección Barbara Sarasola-Day.

Filmografía: Deshora (2013)

Guión Barbara Sarasola-Day

Protagonistas Eva De Dominici, Alejandro Awada

Producción Diego Dubcovsky, Federico Eibuszyc, Barbara Sarasola-Day

Producción ejecutiva Lilia Scenna

Sinopsis Martina y Manuel cruzan la frontera desde Bolivia como “mulas”. En un hotel, él muere con las cápsulas de cocaína adentro. Ella debe hacer la entrega de todo en otra ciudad. No tiene salida, la presión de los traficantes acorrala a Martina. Sólo hay una persona a la que recurrir, su padre, Javier que nunca la reconoció. Una relación que nunca existió y un afecto nunca desarrollado intentan encontrar un lugar en medio de la sordidez. Esta puede ser la única y última oportunidad.



SLENDER MAN

Slender Man – Terror, thriller

Estados Unidos (2018)

93 min. – UIP

Dirección Sylvain White

Filmografía: The Losers (2010), Stomp the Yard (2007)

Guión David Birke, basado en personajes de Victor Surge

Protagonistas Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso, Alex Fitzalan, Taylor Richardson, Javier Botet, Jessica Blank, Michael Reilly Burke

Producción Bradley J. Fischer, Robyn Meisinger, William Sherak, Sarah Snow, James Vanderbilt

Fotografía Luca Del Puppo

Música Brandon Campbell, Ramin Djawadi

Montaje Jake York

Sinopsis En un pequeño pueblo de Massachusetts, cuatro adolescentes llevan a cabo un ritual en un intento de desmentir la leyenda de SLENDER MAN. Cuando una de las chicas desaparece misteriosamente, empiezan a sospechar que ella puede ser su última víctima.