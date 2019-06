Estrenos de Cine del 27/6: No soy tu mami, Annabelle 3, Lo que fuímos y más…

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

Annabelle Comes Home

Terror

Estados Unidos (2018)

106 min. – Warner Bros.

Dirección Andrea Krujosky

Guión Gary Dauberman, basado en una historia de James Wan

Protagonistas Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Michael Cimino, Samara Lee, Kenzie Caplan

Producción Peter Safran, James Wan

Fotografía Michael Burgess

Música Joseph Bishara

Sinopsis Tercera entrega de Annabelle. En esta oportunidad los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren deciden llevar a la diabólica muñeca a su cada y aislarla en una de las habitaciones destinada para tal fin en su hogar.

Cuando Judy, la hija de los Warren invita a sus amigas a dormir a casa, una de ellas decide no hacer caso a las reglas de la casa y entra en la habitación despertando a Annabelle y los demás espíritus malignos que se encuentran en el cuarto.-

LO QUE FUÍMOS

What They Had

Drama

Estados Unidos (2018)

101 min.

Diamond Films

Dirección Elizabeth Chomko

Filmografía: Primer largometraje

Guión Elizabeth Chomko

Protagonistas Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster, Blythe Danner, Taissa Farmiga, Josh Lucas, Sarah Sutherland, Marilyn Dodds Frank, Aimee Garcia, William Smillie

Producción Albert Berger, Sefton Fincham, Bill Holderman, Tyler Jackson, Keith Kjarval, Alex Saks, Ron Yerxa

Fotografía Roberto Schaefer

Música Danny Mulhern

Montaje Matías Szulanski

Sinopsis Bridget regresa a casa a pedido de su hermano, para ayudarlo a lidear con la enfermedad de su madre y con la negación de su padre a dejar la vida que tenían juntos.

NO SOY TU MAMI

Razones para no ser madre

Argentina (2019)

82 min. – UIP

Dirección Marcos Carnevale

Filmografia: Inseparables; El espejo de los otros (2015)

Guión Nicolás Allegro, Marcos Carnevale, Florencia Colacito, Celina Font

Protagonistas Julieta Díaz, Pablo Echarri, Celina Font, Sebastián Wainraich, Valentina Godfrid, Valeria Lois, Sofía Orel Vladimirsky, Marina Glezer, Celina Parodi

Producción Axel Kuschevatzky, Ignacio Rey, Mariana Secco

Fotografía Horacio Maira

Música Luis Barros, Ana Paula Torrens

Sinopsis Una periodista sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos, defendiendo su posición frente a la vida y la maternidad. Pero la misma comenzará a aflojarse cuando un nuevo vecino y su pequeña hija lleguen al edificio.

EL RUIDO SON LAS CASAS

Documental

Argentina (2019)

63 min. – ATP – Independiente

Dirección Luciana Foglio, Luján Montes

Filmografía:

Guión Luciana Foglio

Protagonistas Carolina Andreetti, Julia Arbós, Javier Areal Vélez, Juan Barabani, Victoria Baraga, Javier Bustos, Mariana Corral, Diego Dubatti, Jorge Espinal, Andrea Fasani, Lucrecia Frassetto, Fabiana Galante, Agustín Genoud

Producción Galope Cine, Lumen Cine

Fotografía Gustavo Esnaola Moro, Luciana Foglio, Luján Montes

Montaje Hervé Schneid

Sinopsis Film sobre la creación de música experimental en Buenos Aires. Influenciados por el entorno urbano, distintos artistas improvisan efímeras piezas que oscilan entre la música y lo que comúnmente se considera ruido. Para ello, pervierten el uso de instrumentos tradicionales y construyen dispositivos únicos.