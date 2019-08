Estrenos de Cine del 8/8: Cara Sucia, Mi amigo Enzo, El día que me muera y más…

CARA SUCIA, CON LA MAGIA DE LA NATURALEZA

Animación, aventuras

Argentina, Suiza y España (2018)

95 min.

Primer plano

Dirección Gaston Gularte

Guión Gaston Gularte

Protagonistas Isabella Caminos Bragatto, Laura Novoa, Ana Fernández, Iván Moschner, gustavo Garzón, Rubén Rada

Producción Mónica Amarilla, Marisa Hassan

Fotografía Germán Drexler, Horacio Iaboni

Montaje Jimena García Molt, Alberto Ponce

Sinopsis Un grupo de chicos se unen para luchar contra las máquinas depredadoras que amenazan la naturaleza que los rodea. Para ello deberán transformarse en dibujos animados que lucharán con una bruja ambiciosa.

EL DÍA QUE ME MUERA

Comedia

Argentina (2018)

87 min.- Independiente

Dirección Néstor Sánchez Sotelo

Guión Verónica Eibuszyc y Gabriel Patolsky

Protagonistas Betiana Blum, Roberto Carnaghi, Alejandra Flechner, María José Gabín, Lucas Ferraro, Gipsy Bonafina, Soledad García, Hernán Chiozza, Regina Lamm, Alan Sabbagh, Mirta Busnelli

Sinopsis Dina Foguelman siempre ha sido una madre controladora de sus hijos. Como sufre de aerofobia, sus hijos aprovechan y deciden armar sus vidas fuera del país, lejos del control maternal.

Cuando todos los intentos de Dina fracasan para reunir a sus hijos, decide fingir su propia muerte y asi lograr que vuelvan. Con la ayuda de sus amigas, realizará un falso velorio donde todo se terminará descontrolando.

HOMBRES DE PIEL DURA

Documental – Argentina (2018)

94 min. – SAM18 – Compañia de cine

Dirección/Guión José Celestino Campusano

Protagonistas Javier Wall, Germán Tarantino, Claudio Medina, Juan Salmeri, Camila Diez, Sergio Sarria, Malena Majul Liuen, Mauro Altschuler

Producción José Celestino Campusano

Fotografía Eric Elizondo

Música Claudio Miño

Montaje Horacio Florentín

Sinopsis Ariel es un chico que vive en el campo de la provincia de Buenos Aires. Cuando su relación secreta con el cura Omar termina, Ariel inicia un nuevo proceso de autodescubrimiento.

LAS REINAS DEL CRIMEN

The Kitchen

Acción, policial, drama

Estados Unidos (2019)

101 min. – SAM13 – Warner Bros

Dirección Andrea Berloff

Guión Andrea Berloff, sobre un comic book de Ollie Masters y Ming Doyle

Protagonistas Elisabeth Moss, Melissa McCarthy, Domhnall Gleeson, Tiffany Haddish, Annabella Sciorra, Common Common, James Badge Dale, Margo Martindale, Bill Camp, Brian d’Arcy James

Producción Michael De Luca, Marcus Viscidi

Fotografía Maryse Alberti

Música Bryce Dessner

Montajeica Christopher Tellefsen

Sinopsis Las esposas de gangsters de Nueva York en la zona de Hell’s Kitchen a mediados de los 70, continuan operando los negocios de sus maridos luego de que ellos son encarcelados.

MEJOR QUE NUNCA

Poms

Comedia, drama

Reino Unido, Estados Unidos (2018)

91 min. – Diamond Films

Dirección Zara Hayes

Filmografía: Clothes to Die For

Guión Shane Atkinson, basado en una historia de Shane Atkinson y Zara Hayes

Protagonistas Diane Keaton, Jacki Weaver, Celia Weston, Alisha Boe, Charlie Tahan, Rhea Perlman, Phyllis Somerville, Pam Grier, Patricia French

Producción Andy Evans, Rose Ganguzza, Celyn Jones, Sean Marley, Kelly McCormick, Alex Saks, Ade Shannon

Fotografía Tim Orr

Música Deborah Lurie

Montaje Annette Davey

Sinopsis Después de mudarse a una zona residencial para mayores, Martha tiene dos opciones: sumarse a alguna de las actividades ya presentes en la comunidad o crear una nueva. Decide formar un grupo de porritas, para el cual necesita al menos 8 integrantes. Asi comenzará su proceso de reclutamiento, formará nuevas amistadas y enfrentarán una competencia junto a porristas más jóvenes.-

MI AMIGO ENZO

The Art of Racing in the Rain

Acción, policial, drama

Estados Unidos (2019)

101 min. – SAM13 – Fox

Dirección Simon Curtis

Filmografía: La dama de oro; Mi semana con Marilyn

Guión Mark Bomback, basado en una novela de Garth Stein

Protagonistas Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan, Gary Cole, Kathy Baker, Al Sapienza

Producción Joannie Burstein, Patrick Dempsey, Tania Landau, Neal H. Moritz

Fotografía Ross Emery

Música Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran

Montajeica Adam Recht

Sinopsis Vista desde la perspectiva de un perro llamado Enzo (voz de Kevin Costner), la película sigue las lecciones de vida que aprendió el animal de su dueño: un piloto de autos de carrera llamado Denny (interpretado por Milo Ventimiglia).