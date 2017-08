Estrenos de Cine del 10/8: El fútbol o yo, Emoji, Moacir III, Una Mujer una vida, y más…

EL FÚTBOL O YO

Comedia

Argentina (2017)

100 min. – Buena Vista

Dirección Marcos Carnevale

Filmografía: Inseparables (2016), El espejo de los otros (2015), Corazón de león (2013), Viudas (2011), Anita (2009), Elsa y Fred (2005), Almejas y mejillones (2000)

Guión Marcos Carnevale, Adrián Suar

Protagonistas Adrián Suar, Juieta Díaz, Alfredo Casero, Federico D’Elia, Peto Menahem, Rafael Spregelburd

Producción Adrián Suar, Juan Vera, Juan Pablo Galli, Christian Faillace

Productor ejecutivo Juan Lovec

Música Iván Wyszogrod

Fotografía Rodrigo Pulpeiro

Montaje Luis Barros

Sinopsis Pedro Pintos (Adrián Suar) –un coordinador de call center de una importante compañía de servicios médicos– es un fanático del fútbol, sin distinción de club, camiseta, bandera ni nacionalidad, capaz de ver partidos durante las veinticuatro horas del día. Está casado con Verónica (Julieta Díaz) desde hace veinte años, con quien tiene dos hijas adolescentes.

Desde su infancia, la pasión futbolística convivió más o menos en armonía con los demás aspectos de su vida. Pero casi sin darse cuenta, su obsesión fue minando todos los espacios y, principalmente, sus afectos.

En cierto momento, Pedro se encuentra separado de Verónica y despedido de su trabajo. En la dura soledad de su caída, se reconoce adicto al fútbol y decide pedir ayuda. Pedro intentará recuperar nuevamente su vida y encontrar el equilibrio entre su pasión por el fútbol y el amor por su familia. Pero, tal vez, puede que sea demasiado tarde.

EMOJI: LA PELÍCULA

The Emoji Movie

Animación

Estados Unidos (2017)

77 min. – UIP

Dirección Tony Leondis

Filmgrafía: Igor (2008)

Guión Tony Leondis, Eric Siegel y Mike White. Basado en una historia de Tony Leondis y Eric Siegel

Voces T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright, Jennifer Coolidge, Patrick Stewart, Christina Aguilera, Sofía Vergara

Productores Michelle Raimo

Producción ejecutiva Ben Waisbren

Música Patrick Doyle

Montaje William J. Caparella

Sinopsis Emoji La Película develará el mundo nunca antes visto dentro de los celulares. Escondido detrás de la app de mensajes se encuentra Textopolis, una ciudad donde todos nuestros emojis favoritos viven con la esperanza de ser elegidos. En este mundo todos tienen una única expresión facial,

a excepción de Gene (T.J. Miller),un emoji exuberante que nació sin filtro y es capaz de mostrar múltiples expresiones. Decidido a ser “normal” como los otros emojis, Gene reclama la ayuda de su mejor amigo Hi-5 (James Corden) y la descifradora de códigos Jailbreak (Ilana Glazer) para embarcarse en una aventura a través de las aplicaciones del teléfono, cada una con su propio mundo, salvaje y divertido, con el objetivo de encontrar el código que pueda corregirlo. Cuando un peligro mayor amenaza al teléfono, el destino de todos los emojis dependen de estos tres amigos, que tratarán de salvar su mundo antes de ser borrados para siempre.

FAIRY TAIL DRAGON

Gekijôban Fairy Tail: Dragon Cry

Animación,aventura

Japón (2017)

100 min. – Independiente

Dirección Tatsuma Minamikawa

Guión Shoji Yonemura, basado en el manga de Hiro Mashima

Voces Bob Carter, Makoto Furukawa, Wataru Hatano, Aya Hirano, Yui Horie

Producción Hiro Mashima

Fotografía Yûichirô Tozawa

Montaje Yoshimi Kimura

Sinopsis El Grito del Dragón, un poderoso artefacto mágico capaz de destruir al mundo ha sido robado. Zash traidor al Reino de Fiore lo ha entregado al Reino de Stella. Natsu y los Magos del Gemio de Fairy Tail tendrán que recuperar este místico objeto antes de que sea demasiado tarde ¿Qué peligros los esperan?

LA CASA DE LAS MASACRES

The Axe Murders of Villisca

Terror

Estados Unidos (2017)

76 min. – SBP Worldwide

Dirección Tony E. Valenzuela

Guión Owen Egerton, sobre una historia de Kevin Abrams y Tony E. Valenzuela

Protagonistas Robert Adamso, Jarrett Sleeper, Alex Frnka, Sean Whalen, Conchata Ferrell, Riley Bodenstab, Kellan Rhude

Producción Seth Caplan, Michael Wormser

Música Brandon Roberts

Fotografía Jeffrey Waldron

Sinopsis Durante una noche de junio de 1912, ocho personas -una madre, un padre, sus cuatro hijos y dos invitadas- fueron asesinadas a hachazos por un psicópata en la pequeña ciudad de Villisca, Iowa, un caso que a día de hoy está aún sin resolver

MOACIR III

Documental – Argentina, Brasil (2017)

92 min. – Independiente

Dirección Tomás Lipgot

Filmografía: El árbol de la muralla (2013), The Tree on the Wall (2012), Moacir (2011), Fortalezas (2010), Ricardo Becher, recta final (2010)

Protagonistas Tomás Lipgot, Sergio Pangaro, Jenny Giménez, Ruy Carlos Alonso

Producción ejecutiva Marina Puech Leão, Mauricio Mancovsky

Montaje Bruno López

Sinopsis Moacir Dos Santos es un cantautor brasilero que disfruta de su libertad luego de haber vivido durante años en el hospital psiquiátrico Borda. Ejemplo de fortaleza, el protagonista irá tras el sueño de filmar su propia película. Así, de la mano del director Tomás Lipgot el cine inunda la pantalla, en la cual Moacir representará sus fantasías y sus miedos en un acto de sanación audiovisual. “Moacir III” traspasa la locura, convirtiéndose en una experiencia cinematográfica repleta de música y emociones

UNA MUJER, UNA VIDA

Une vie

Comedia, drama – Francia (2016)

98 min. – CDI Films

Dirección Stéphane Brizé

Filmografía: El precio de un hombre (2015), Algunas horas de primavera (2012), Une affaire d’amour (2009), Entre adultes (2006)

Guión Stéphane Brizé, Florence Vignon (Novela: Guy de Maupassant

Protagonistas Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Nuppu Koivu

Producción TS Productions, France 3 Cinéma, Versus Production

Fotografía Antoine Héberlé

Montaje Anne Klotz

Sinopsis Jeanne es una chica joven, inocente y soñadora cuando regresa a su casa tras estudiar en un convento.

Pero tras casarse con un hombre del pueblo, su vida dará un giro y sus ilusiones se romperán.

Cines Bama Cine Arte, Cine Lorca, Atlas Patio Bullrich, Village Recoleta, America de Sta Fe, Centro Rosario, Cinema Paradiso La plata, Showcase Norte, Showcase Belgrano.