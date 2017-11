Estrenos de Cine del 30/11: Al Desierto, Djam, Niñato, Extraordinario y más…

AL DESIERTO

Drama – Argentna (2017)

85 min. – CineTren

Dirección Ulises Rosell

Filmografía: El etnógrafo (2012), D-Humanos (2011), Sofacama (2006), El descanso (2002), Bonanza (En vías de extinción) (2001)Niñato

Guión Ulises Rosell

Protagonistas Valentina Bassi, Jorge Sesán

Producción Ezequiel Borovinsky, Alejandro Israel

Fotografía Julián Apezteguia

Música Miranda and Tobar

Sinopsis Julia, una empleada de casino de Comodoro Rivadavia, es tentada por Gwynfor, un parco operario descendiente de galeses, que le promete un puesto administrativo en la petrolera donde trabaja. Para cuando advierte el engaño ya estarán inmersos en el desierto y comenzará una ardua travesía a pie por la meseta patagónica. Cazando, refugiándose en cuevas y construcciones abandonadas, sin posibilidad de escape en medio de la nada, la difícil convivencia se irá transformando con el correr de los días. En camioneta, a caballo, guiado por rastreadores, el comisario Hermes Prieto irá tras ellos, seguro de encontrar alguna huella en medio del desierto.



DJAM, UN JOVEN DE ESPIRITU LIBRE

Djamn – Drama

Francia, Grecia (2017)

97 min. – Ifa Cinema

Dirección Tony Gatlif

Filmografía: Geronimo, Indignados (2012), Korkoro (2009), Transylvania (2006), Exils (2004), Gitano: Quiero ser libre (2000)

Guión Tony Gatlif

Protagonistas Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon, Kimon Kouris, Solon Lekkas, Yannis Bostantzoglou, Eleftheria Komi

Producción Delphine Mantoulet

Fotografía Patrick Ghiringhelli

Montaje Monique Dartonne

Sinopsis Djam es una joven griega que se marcha a Estambul, enviada por su tío Kakourgos, un antiguo marino y entusiasta de la música rebética, para buscar una pieza única que le falta a su barco. En Turquía, la joven griega conoce a Avril, una chica francesa de diecinueve años que está sola y sin dinero y que ha venido a Turquía como voluntaria para ayudar a los refugiados. Djam, joven generosa, insolente, imprevisible y libre, decide ocuparse de la chica hasta llegar a Mytilène. Empieza un viaje lleno de encuentros, música, camaradería e ilusión.

DOS AMORES EN PARÍS

L’Embarras du choix

Comedia, romance

Francia (2017)

95 min. – SBP Worldwide

Dirección Eric Lavaine

Filmografía: Retour chez ma mère (2016), Entre tragos y amigos (2014), Bienvenue à bord (2011), Protéger & servir (2010), Incognito (2009), Poltergay (2006)

Guión Laure Hennequart, Eric Lavaine, Laurent Turner

Protagonistas Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Lionnel Astier, Jérôme Commandeur

Producción Alain Benguigui, Thomas Verhaeghe

Fotografia François Hernandez

Montaje Vincent Zuffranieri

Sinopsis Juliette es totalmente incapaz de tomar decisiones. A sus 40 años, aún depende de su padre y de sus dos mejores amigas para que lo decidan todo en su nombre. Pero el día en que conoce a Paul y a Étienne, Juliette empieza a temblar. Esta vez, nadie podrá elegir por ella.



EXTRAORDINARIO

Wonder

Drama

Francia (2015)

113 min. – BF + Paris Films

Dirección Stephen Chbosky

Filmografía: Las ventajas de ser invisible (2012), The Four Corners of Nowhere (1995)

Guión Stephen Chbosky, Steve Conrad y Jack Thorne. Basado en la novela de R.J. Palacio

Protagonistas Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts, Mark Dozlaw, Rukiya Bernard, Jennifer March, Mandy Patinkin

Producción David Hoberman, Todd Lieberman

Fotografía Don Burgess

Música Marcelo Zarvos

Montaje Mark Livolsi

Sinopsis Cuenta la increíblemente inspiradora y emocionante historia de August Pullman. Nacido con una deformidad facial que, hasta ahora, le han impedido ir a una escuela regular, Auggie se convierte en el más improbable de los héroes cuando ingresa al colegio. A medida que su familia y sus nuevos compañeros de clase luchan por descubrir su compasión y aceptación, el viaje extraordinario de Auggie los unirá a todos y demostrará que no pueden mezclarse cuando nacieron para destacarse.



FELIZ DÍA DE TU MUERTE

Happy Death Day – Terror, suspenso

Estados Unidos (2016)

96 min. – UIP

Dirección Christopher Landon

Guión Christopher Landon, Scott Lobdell

Protagonistas Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken

Producción Jason Blum

Fotografía Toby Oliver

Montaje Gregory Plotkin

Sinopsis Una vez más Blumhouse (Fragmentado, Huye, Actividad Paranormal) produce un thriller innovador y original en FELIZ DÍA DE TU MUERTE, donde una estudiante universitaria (Jessica Rothe, La La Land) revive el día en que la mataron múltiples veces hasta descubrir la identidad de su asesino. FELIZ DÍA DE TU MUERTE está dirigida por Christopher LAndom (Actividad Paranormal: Los Marcados).

GUERRA DE PAPÁS 2

Daddy’s Home 2

Comedia

Estados Unidos (2017)

100 min. – UIP

Dirección Sean Anders

Filmografía: Guerra de papás, Quiero matar a mi jefe 2 (2014), Ese es mi hijo (2012), Manejado por el sexo (2008)

Guión Sean Anders, Brian Burns, John Morris

Protagonistas Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, Alessandra Ambrosio, Owen Vaccaro

Producción Will Ferrell, Chris Henchy, Adam McKay, Kevin J. Messick, John Morris

Fotografía Julio Macat

Montaje Brad Wilhite

Sinopsis Dusty y Brad se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir a las vacaciones en un completo caos

LA BATALLA DE LOS SEXOS

Battle of the Sexes

Biografía, comedia

Reino Unido, Estados Unidos (2017)

121 min. – Fox

Dirección Jonathan Dayton, Valerie Faris

Guión Simon Beaufoy

Protagonistas Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Eric Christian Olsen, Fred Armisen

Producción Danny Boyle, Christian Colson, Robert Graf

Fotografía Linus Sandgren

Montaje Guille Gatti

Sinopsis La batalla de los sexos” fue el nombre que se le dió al partido de tenis entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973. Convencido de que podría ganar a cualquier mujer, a sus 55 años, el ex campeón Bobby Riggs, desafió a la joven promesa Billie Jean King, de 29, a un duelo que determinaría el ‘género superior’. En aquel momento histórico, la exitosa deportista era una defensora acérrima de los derechos de la mujer y justo antes de este evento se había negado a participar en un torneo en donde el ganador hombre recibía un premio monetario ocho veces mayor que el otorgado a la ganadora. La batalla de los sexos se convirtió en uno de los eventos deportivos televisados con más audiencia de todos los tiempos

NIÑATO

Documental

España (2017)

72 min.

Zeta films

Dirección Adrián Orr

Guión Adrián Orr

Protagonistas David Ransanz, Luna Ransanz, Mia Ransanz, Oro Ransanz

Producción Adrián Orr

Fotografía Adrián Orr

Montaje Ana Pfaff

Sinopsis David –un padre soltero y desempleado que vive con sus padres– intenta reservar unos minutos para sí mismo y su pasión por el rap. En la intimidad de la vida cotidiana, filmada con ternura, de forma inmersiva, a través de gestos y silencios, lo que emerge es la importancia de la unidad familiar. De la mañana a la noche, en una temporalidad en presente reconstruida en el montaje, el empeño de David por mantener vivo su sueño refuerza la tenacidad con la que educa de sus hijos.