Estrenos de Cine del 3/8: El Planeta de los Simios, Tango Soumi, El Pampero y más…

CONJUROS DEL MÁS ALLÁ

The Void

Terror, thriller

Canadá (2017)

115 min. – Impacto

Dirección Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

Filmografía: Father’s Day (2011)

Guión Jeremy Gillespie, Steven Kostanski

Protagonistas Aaron Poole, Kenneth Welsh, Daniel Fathers, Kathleen Munroe, Ellen Wong, Mik Byskov, Art Hindle, Stephanie Belding

Producción Jonathan Bronfman, Casey Walker

Música Blitz//Berlin, Joseph Murray, Menalon Music, Lodewijk Vos

Fotografía Samy Inayeh

Montaje Cam McLauchlin

Sinopsis Un policía traslada a un hombre herido a un pequeño hospital, donde los pocos médicos y pacientes que hay se ven doblemente amenazados: por un grupo de encapuchados que se presenta violentamente, y por una extraña criatura que crece dentro del establecimiento. Ellos tendrán que unir sus fuerzas para hacer frente al peligro inminente y para la que será la mayor batalla de sus vidas. A partir de este momento, todo cambiará para la raza humana.

EL PAMPERO

Drama – Uruguay, Francia, Argentina (2017)

77 min. – Primer plano

Dirección Matías Lucchesi

Guión Matías Lucchesi, Gonzalo Salaya

Protagonistas Pilar Gamboa, Julio Chávez, César Troncoso

Productores Diego Amson, Juan Pablo Miller

Producción ejecutiva Sebastian Toro, Juan Pablo Miller

Dirección de fotografía Guillermo Nieto

Montaje Delfina Castagnino

Sinopsis Un hombre, acorralado por una enfermedad terminal, decide alejarse de todo y encara un viaje en su antiguo velero, repleto de provisiones, para refugiarse en medio de la naturaleza. Una chica que huye de un crimen que dice no haber cometido lo hará cambiar el rumbo. Ayudarla a escapar de las garras de un guarda costas necesitado de compañía será su última oportunidad para sentirse vivo por última vez.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA

War for the Planet of the Apes

Acción, drama

Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia (2017)

140 min. – Fox

Dirección Matt Reeves

Filmografía: El planeta de los simios: Confrontación (2014), Déjame Entrar (2010), Cloverfield – Monstruo (2008)

Guión Mark Bomback y Matt Reeves. BAsado en los personajes de Rick Jaffa y Amanda Silver, y en la novela de Pierre Boulle

Protagonistas Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller, Terry Notary, Michael Adamthwaite, Toby Kebbell, Judy Greer

Producción Mark Bomback, Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver

Productores ejecutivos Mark Bomback, Mary McLaglen, Jenno Topping

Música Michael Giacchino

Fotografía Michael Seresin

Montaje William Hoy, Stan Salfas

Sinopsis En La Guerra por el Planeta de los Simios, el tercer capítulo de la aclamada franquicia de éxito de taquilla, César y sus simios se ven obligados a pelear en un conflicto mortal con un ejército de seres humanos conducido por un coronel despiadado. Después de que los simios sufren pérdidas inimaginables, César lucha con sus instintos más oscuros y comienza su propia búsqueda mítica para vengar a su especie. Como el viaje finalmente los pone cara a cara, César y el coronel se enfrentan en una batalla épica que determinará el destino de sus especies y el futuro del planeta.

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA

Toivon tuolla puolenaka

Comedia, drama – Finlandia (2017)

98 min. – Mirada Distribution

Dirección Aki Kaurismäki

Filmografía: El puerto (2014), Luces al atardecer (2006), El hombre sin pasado (2002)

Guión Aki Kaurismäki

Protagonistas Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Nuppu Koivu

Producción Sputnik Oy, Aki Kaurismäki

Fotografía Timo Salminen

Montaje Samu Heikkilä

Sinopsis Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital finlandesa por accidente.

Una tarde, Wikhström se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda.

Pero el sueño del joven es encontrar a su hermana, quien también huyó de Siria.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BERLIN GANADORA Oso de Oro Mejor director: Aki Kaurismaki – FESTIVAL DE DUBLIN

GANADORA Mejor Actor: Sherwan Haji – FESTIVAL DE CINE DE MUNICH GANADORA Mejor Director: Aki Kaurismäki

LA HORA DEL CAMBIO

L´ora legale

Italia (2017)

92 min. – Diamond Films

Dirección Ficarra, Picone

Filmografía: Andiamo a quel paese (2014), Anche se è amore non si vede (2011), La matassa (2009), Il 7 e l’8 (2007)

Guión Edoardo De Angelis, Ficarra, Nicola Guaglianone, Picone y Fabrizio Testini

Protagonistas Ficarra, Picone, Vincenzo Amato, Antonio Catania, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Leo Gullotta, Alessandro Roja, Politico romano

Producción Gianluca Passone

Fotografía Ferran Paredes

Sinopsis El 3 de agosto llega a los cines la comedia italiana LA HORA DEL CAMBIO. Se acercan las elecciones para nuevo alcalde en el pequeño pueblo siciliano de Pietrammare, que ha sido liderado por muchos años por el deshonesto Gaetano Patanè. Una vez más, Patanè está listo para usar todos los engaños posibles y mantenerse en el poder. En el pueblo, la gente está acostumbrada al manoseo político y a convivir con ello, pero esta vez el oponente del alcalde es Pierpaolo Natoli, un honesto profesor de 50 años, sin experiencia política y lleno de coraje e ideales. Contra todas las probabilidades, Pierpaolo gana, e inmediatamente da inicio a una nueva era política llena de legalidad y respeto por las reglas de la ciudad. Pero ¿estarán los ciudadanos de Pietrammare realmente preparados para esto?

LA POÉTICA DE LA FRAGILIDAD

Documental

Argentina, India, Estados Unidos (2017)

63 min. – Independiente

Dirección Nicolás Grandi y Lata Mani

Guión y concepto Lata Mani

Sinopsis La Poética de la Fragilidad es una exploración caleidoscópica de la textura, vitalidad y estética de la fragilidad. Entrelaza historias de fragilidad corporal provocando preguntas que se asoman al horizonte de la fragilidad social. El proyecto busca reclamar a la fragilidad como algo intrínseco a la existencia, no algo para sobreponerse o quejarse.

TANGO SOUMI, ENTRE DOS TANGOS

Documental

Argentiba (2017)

115 min. – Independiente

Dirección Gabriela Aparici

Guión Gabriela Aparici

Producción Gapz Cine, Scat Music, Magnetis, Insomnia Films (Argentina) y Production House Ltda (Finlandia)

Dirección de Fotografía 2da Unidad: Antti Pohjola, Pasi Rytkonen

Montaje Julio Di Risio (SAE)

Sinopsis El Tango también puede ser finlandés…

En Argentina conocemos muy poco acerca de ese país y su cultura. Solemos pensar que podría ser una sociedad completamente diferente a la nuestra, y no sabíamos que podrían tener su propio tango.

Sin embargo, a través de esta investigación durante mis viajes a Finlandia, que luego se convertirían en un documental pequeño y personal, pude encontrar más conexiones que diferencias; no sólo desde la forma musical o el baile, sino en la forma que se vive el tango.

Para los finlandeses, el tango es su música nacional, y lo pudieron demostrar las entrevistas a Pertti Mustonen, MA Numminen, y también algunos músicos y sencillos amantes del tango. Aquello que parecía tan distante y lejano, empezó a acercarse…

VUELO NOCTURNO

Documental – Argentina (2017)

65 min. – Cine Tren

Dirección Nicolás Herzog

Filmografía: Orquesta roja

Guión Nicolás Herzog

Protagonistas Edda Fuchs, Nora Fuchs, Agustina Schenberger, Mora Solano

Producción Nicolás Herzog, Diego Moiso

Fotografía Gastón Delecluze, Leonel Pazos Scioli

Música Ezequiel Luka, Gerardo Morel

Montaje Nicolás Herzog, Sebastián Miranda

Sinopsis Una serie de audios que Antoine de Saint-Exupèry le envió al cineasta Jean Renoir durante 1941, son el punto de partida para reconstruir la relación amorosa que estableció el escritor y aviador francés con las “princesitas argentinas” Edda y Suzzane Fuchs, protagonistas del capítulo “Oasis” de su libro Tierra de Hombres e inspiradoras de su obra cumbre El Principito.