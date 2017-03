Estrenos de Cine: Casi Leyendas, Elle, Víctor, Silencio y más…

CASI LEYENDAS

Comedia – Argentina (2017)

Buena Vista Internacional

Dirección/Guión Gabriel Nesci

Filmografía: Días de vinilo (2012)

Protagonistas Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura, Florencia Bertotti, Claudia Fontán

Producción Diego Kolankowsky, Axel Kuschevatzky, Matías Levinson, Alejandro Montiel, Mili Roque Pitt, Cindy Teperman

Fotografía Sol Lopatin

Sinopsis Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar… Axel (Santiago Segura), un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró.

Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier (Diego Peretti), un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas (Diego Torres), un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.

ELLE: ABUSO Y SEDUCCIÓN

Elle – Comedia, drama, thriller

Francia, Alemania, Bélgica (2016)

130 min. – UIP

Dirección Paul Verhoeven

Filmografía: Bajos instintos (1992), Showgirls (1995), Total recall (1990), RoboCop (1987)

Guión David Birke, sobre una adaptación francesa de Harold Manning, basada en la novela de Philippe Djian

Protagonistas Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira

Producción Saïd Ben Saïd, Michel Merkt

Fotografía Stéphane Fontaine

Música Anne Dudley

Montaje Job ter Burg

Sinopsis Michèle parece indestructible. Directora de una importante compañía de videojuegos, ella tiene la misma actitud inflexible en su vida amorosa que en el negocio. Cuando es atacada en su casa por un asaltante desconocido, la estoica reacción de Michèle oculta una determinación para rastrearlo y descubrir su identidad. A la larga ellos se ven envueltos en un juego curioso, retorcido y emocionante que se puede salir de control en cualquier momento.

EL AMOR SE HACE

Kiki, el amor se hace

Comedia

España (2016)

102 min. – LAT-E

Dirección Paco León

Filmografía: Carmina y amén (2014)

Guión Paco León y Fernando Pérez: basado en un film de Josh Lawson

Protagonistas Paco León, Ana Katz, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Álex García, Candela Peña, Luis Callejo, Luis Bermejo

Producción Álvaro Augustin, Ghislain Barrois, Andrés Martín

Producción ejecutiva Jamie Hilton, Josh Lawson, Fernando Lueches, Elena Manrique, Agnès Mentre, Maribel Muñoz, Michael Petroni

Fotografía Kiko de la Rica

Edición Alberto de Toro

Sinopsis Cinco divertidas historias de amor y curiosas fiias sexuales coinciden en un calenturiento verano madrileño. Dacrifiia, Elifiia, Somnofiia y Harpaxofiia son algunas de las particulares formas de obtener placer que descubren nuestros protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa nueva, emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor.

EN PRESENCIA DEL DIABLO

Goksung

Drama, terror

Corea, Estados unidos (2016)

156 min. – Energía Entusiasta

Dirección Hong-jin Na

Filmografía: The yellow sea (2010), Chugyeogja (2008)

Guión Hong-jin Na

Protagonistas Do-won Kwak, Jung-min Hwang, Jun Kunimura, Woo-hee Chun, Hwan-hee Kim

Producción John Penotti

Dirección de Fotografía Kyung-pyo Hong

Montaje Sun-min Kim

Sinopsis La vida de un pueblo coreano se ve alterada por una serie de asesinatos salvajes y misteriosos que azota a esta pequeña comunidad rural. Los rumores y las supersticiones se propagan a causa de la presencia, desde hace poco tiempo, de un anciano extranjero que vive como un ermitaño. Ante la incompetencia de la policía para encontrar al asesino y sin tener una explicación racional, algunos habitantes del pueblo buscan a un chamán. Jong-Gu, un policía cuya familia está directamente amenazada, también cree que se trata de crímenes sobrenaturales.

OSCURO ANIMAL

Drama

Argentina, Colombia, Grecia, Alemania, Holanda, Grecia (2017)

107 min. – independiente

Dirección Felipe Guerrero

Guión Felipe Guerrero

Protagonistas Marleyda Soto, Luisa Vides Galiano, Jocelyn Meneses

Producción Felipe Guerrero, Gema Juarez Allen

Fotografía Fernando Lockett

Montaje Eliane Katz

Sinopsis Cuenta la historia de un viaje desde la selva a la ciudad de tres mujeres que deben escapar del acoso de la guerra rural colombiana. Cada una por su cuenta emprenderá un viaje en búsqueda de sosiego. Una vez llegadas a Bogotá tomarán respiro para enfrentar el nuevo curso de sus extraviadas vidas.

PRIMERO ENERO

Drama

Argentina (2017)

Independiente

Dirección Darío Mascambroni

Guión Darío Mascambroni

Protagonistas Jorge Rossi, Valentino Rossi, Eva Torres

Producción Yanina Moyano

Productor ejecutivo Darío Mascambroni

Fotografía Nadir Medina

Montaje Lucía Torres

Sinopsis Valentino, un niño de 8 años, está atravesando muchos cambios. Sus padres acaban de divorciarse y piensan vender la casa de las sierras a donde viajaban juntos cada verano. Pero Valentino propone nuevas actividades que cuestionan la antigua tradición. Distanciados por sus diferencias, la tensión entre padre e hijo pone en jaque su estadía en las sierras.Este mes de Enero será la última vez que padre e hijo visiten aquella vieja casa. Jorge, el padre, planea compartir allí la tradición que los miembros de su familia han seguido por generaciones.

SILENCIO

Silence – Aventuras, drama, historia

Estados Unidos, México, taiwan (2016)

161 min. – Distribution Company

Dirección Martin Scorsese

Filmografía: Toro Salvaje (1980) Buenos muchachos (1990), Taxi Driver (1976), Calles Salvajes (1973)

Guión Jay Cocks y Martin Scorsese. Basado en una novela de Shûsaku Endô

Protagonistas Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issei Ogata, Shin’ya Tsukamoto

Producción Martin Scorsese, Emma Tillinger Koskoff, Randall Emmett, Barbara de Fina, Gastón Pavlovich, Irwin Winkler, Vittorio Cecchi Gori

Fotografía Rodrigo Prieto

Música Kathryn Kluge y Kim Allen Kluge

Montaje Bob Murawski, Richard Pearson, Christian Wagner

Sinopsis Durante el siglo XVII dos sacerdotes jesuitas (Andrew Garfield y Adam Driver) parten de Portugal a Japón en busca de su mentor (Liam Neeson) que tras ser perseguido y torturado ha renunciado a su Fe. Sin embargo la búsqueda implicará que ellos mismos vivan en carne propia el suplicio y la violencia con que son recibidos en un país donde la fe católica se encontraba prohibida. Liam Neeson, actor nominado al Oscar® por Schindler’s List y protagonista de la exitosa saga de acción Taken, interpreta a un misionero portugués perseguido y torturado en el Japón feudal.

VICTOR

Victor – Biografía, drama

Estados Unidos (2015) – Independiente

Dirección/Guión Brandon Dickerson

Filmografía: Sironia (2011)

Guión Brandon Dickerson, Thomas Ward

Protagonistas Danny Acosta, Matt Angel, Rustic Bodomov, Clint Calvert, Gary Clemmer, Mason Davis, Patrick Davis

Producción Laura D. Smith

Fotografía Byron Shah

Montaje Jeff Wishengrad

Sinopsis De los creadores de “La Cruz y el Puñal” viene la historia verídica de un puertorriqueño esclavizado por las pandillas y las drogas en las calles de Nueva York en 1962. ¿Podrá la oración de una madre rescatar la vida de su hijo?

