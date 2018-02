Estrenos de Cine del 1/2: The Post, Pájaro Loco, La Crucifixión, Detroit, y más…

DETROIT: ZONA DE CONFLICTO

Detroit – Drama, thriller

Estados Unidos (2018)

103 min. – DigiCine

Dirección Kathryn Bigelow

Filmografía: Días extraños (1995), Punto límite (1991), La noche más oscura (2012), Vivir al límite (2008)

Guión Mark Boal

Protagonistas Chris Chalk, Mason Alban, Bennett Deady, Andrea Eversley, Michael Jibrin, Khris Davis, Tokunbo Joshua Olumide

Productor Kathryn Bigelow, Mark Boal, Matthew Budman, Megan Ellison, Colin Wilson

Dirección de Fotografía Barry Ackroyd

Música James Newton Howard

Música William Goldenberg, Harry Yoon

Sinopsis La película relata el sorpresivo ataque de la policía en Detroit en el verano de 1967, que da lugar a uno de los disturbios raciales más grandes de la historia de Estados Unidos.

La trama se centra alrededor del incidente incitado por la policía en el Motel Argiels, que provocó la muerte de tres hombres afroamericanos desarmados, y brutales golpes a otras nueve personas: siete afroamericanos y dos mujeres blancas y luego el levantamiento popular de años acumulados de ataques raciales injustificados.



EL PÁJARO LOCO: LA PELÍCULA

Woody Woodpecker – Animación, comedia

Estados Unidos (2017)

84 min. – UIP

Dirección Alex Zamm

Guión Alex Zamm y William Robertson. Basada en una historia de Alex Zamm, William Robertson, Daniel Altiere y Steven Altiere, y en el personaje de Walter Lantz

Voces Timothy Omundson, Thaila Ayala, Eric Bauza, Graham Verchere, Jordana Largy, Scott McNeil, Adrian Glynn McMorran, Chelsea Miller

Producción Mike Elliott

Fotografía Barry Donlevy

Música Chris Hajian

Montaje Heath Ryan

Sinopsis Lance Walters decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa soñada en el medio del bosque. Pero, allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un curioso pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se queda con el lugar.



FATE

Gekijouban Fate/stay night: Heaven’s Feel – I. presage flower

Animación – Japón (2018)

120 min. – Village Cines

Dirección Tomonori Sudô

Filmografía: El jardín de los pecadores: Recuerdos del futuro (2013)

Guión Akira Hiyama sobre una novela de Kinoko Nasu

Protagonistas Ayako Kawasumi, Noriaki Sugiyama, Jôji Nakata, Mai Kadowaki, Kana Ueda, Yu Asakawa Yu Asakawa, Noriko Shitaya

Producción Hikaru Kondo

Fotografía Yûichi Terao

Música Yuki Kajiura

Montaje Manabu Kamino

Sinopsis El Santo Grial, un artefacto que puede cumplir cualquier deseo, es otorgado al ganador de una batalla conocida como la Guerra del Santo Grial. En esta feroz batalla los Maestros y Sirvientes pelearán a muerte. La anterior guerra destruyó una ciudad y a todos sus habitantes. 10 años después la nueva Guerra por el Santo Grial está por comenzar..



LA CRUCIFIXIÓN

The Crucifixion – Terror

Estados Unidos, Reino Unido, Rumania (2017)

90 min. – Energía entusiasta

Dirección Xavier Gens

Guión Chad Hayes, Carey W. Hayes

Protagonistas Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Ada Lupu, Brittany Ashworth, Catalin Babliuc, Matthew Zajac, Iván González, Ozana Oancea

Producción Leon Clarance, Peter Safran

Fotografía Daniel Aranyó

Música David Julyan

Montaje Adam Trotman

Sinopsis Un cura va a prisión por el asesinato de una monja, a la cual él le estaba practicando un exorcismo. Cuando se entera de esto, un periodista investiga si en realidad se trató de un asesinato realizado por un psicópata o si el cura perdió la batalla contra una presencia demoníaca.



VERGEL

Drama

Argentina, Brasil (2017)

85 min. – Cine Tren

Dirección Kris Niklison

Voces Camila Morgado, Maricel Álvarez, Maria Alice Vergueiro, Daniel Fanego, Daniel Aráoz, Claudio Torres, André Caldas, Sang Min Lee, Silvina Bosco

Productores Gabriel Arias-Salgado, Álvaro Augustin, Ghislain Barrois, Jordi Gasull, Nico Matji, Edmon Roch, Javier Ugarte

Montaje Alexander Adams

Sinopsis Un duelo repentino lleva a una mujer al borde de la locura. Trámites funerarios, calor y una vecina que viene a regar las plantas se juntan en un periplo emocional en el cual es imposible distinguir lo real de lo irreal.



THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO

The Post – Biografía, drama, historia

Estados Unidos, Reino Unido (2017)

116 min. – UIP

Dirección Steven Spielberg

Filmografía: Puente de espías (2015), Lincoln (2012), Munich (2005), Atrápame si puedes (2002), La lista de Schindler (1993), Jurassic Park (1993), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), Tiburón (1975)

Guión Liz Hannah, Josh Singer

Protagonistas Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Matthew Rhys, Alison Brie, Jesse Plemons

Productores Kristie Macosko Krieger, Amy Pascal, Steven Spielberg

Fotografía Janusz Kaminski

Música John Williams

Montaje Sarah Broshar, Michael Kahn

Sinopsis Steven Spielberg dirige a Meryl Streep y Tom Hanks en The Post, un emocionante drama sobre la extraña relación entre Katharine Graham (Meryl Streep), la primera mujer editora de un importante periódico: Washington Post, y el editor Ben Bradlee (Tom Hanks), mientras intentan unirse a The New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad, para desenterrar la verdad.