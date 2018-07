Estrenos de Cine del 12/7: Bañeros 5, Las Olas, Rascacielos y más…

BAÑEROS 5: LENTOS Y DESASTROSOS

Comedia – Argentina (2018)

86 min. – Buena Vista

Dirección Rodolfo Ledo

Filmografía: Papá se volvió loco, Incorregibles

Guión Salvador Valverde Calvo

Protagonistas Pablo Granados, Pachu Peña, Gino Renni, Luisa Albinoni, Alvaro Navia, Charlotte Caniggia, Alexander Caniggia, Sol Perez, Micaela Viciconte, ​Rocío Robles, Paolo el rockero, Sol Perez, Matías Alé, Joaquin Berthold, Gustavo Conti

Producción Luis A. Scalella

Dirección de Fotografía Cámara Gastón Guisado (ADF)

Música Diego Monk

Montaje Luis Barros (SAE)

Sinopsis Gino está terminando de comprar el balneario El Horizonte. Los dueños, Maxi y Alex, intentan estafarlo con la última cuota. Mientras tanto, los bañeros, Pachu, Pablo y Naza, tratan de sobrevivir el día a día en Buenos Aires. Por un imprevisto, ganan un viaje a Mar del Plata, donde se reencuentran con Gino. Este los contrata como bañeros, ya que Pichu no da abasto con el trabajo en el balneario… ni con las distracciones: Jessica, la nueva bañera.

Entre peleas con Maxi y Alex por las nuevas vecinas de carpa, Ana y Agustina, y otros inconvenientes, los bañeros pasan sus días. Gino intenta adueñarse del balneario, tratando de que los bañeros y sus disparates no lo arruinen todo.

EN BUSCA DEL MUÑECO PERDIDO

Comedia – Argentina (2018)

90 min. – SAM13 – Independiente

Dirección Facundo Baigorri, Hernán Biasotti

Guión Mauricio Aché, Jorge Alonso, Matías Fabro, Cristian Ponce, Ignacio Saralegui, José Saralegui

Protagonistas Facundo Baigorri, Juan Cabana, Mateo Rodríguez Ramos, Pedro Saieg

Producción Eugenia Linares Solero

Dirección de Fotografía Franco Cerana

Montaje Cristian Ponce

Sinopsis Es el último día del año y todo está listo para la Quema de Muñecos! Fito y sus amigos han trabajado durante meses para terminar el suyo y dejar de ser los perdedores de la ciudad, ¡Pero alguien se ha robado su muñeco! Ahora ellos deberán recuperarlo recorriendo la ciudad y enfrentándose con las peligrosas pandillas rivales!

HOTEL TRANSYLVANIA 3

Hotel Transylvania 3

Animación, comedia

Estados Unidos (2018) – UIP

Dirección Genndy Tartakovsky

Filmografía: Hotel Transylvania, Star Wars: Clone Wars, Dexter’s Laboratory, Samurai Jack: The Premiere Movie

Guión Michael McCullers y Genndy Tartakovsky. Basado en los personajes de Todd Durham

Protagonistas David Spade, Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Mel Brooks, Fran Drescher, Steve Buscemi, Kevin James

Producción Michelle Murdocca

Música Mark Mothersbaugh

Montaje Joyce Arrastia

Sinopsis En Hotel Transylvania 3, de Sony Pictures Animation, unite a nuestra familia de monstruos favorita cuando se embarcan en un crucero de lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones de verano y dar vacaciones a todos los demás en el hotel. Es una navegación tranquila para la Banda de Drac mientras los monstruos disfrutan todas las diversiones que les ofrece el crucero, desde volleyball de monstruos hasta excursiones exóticas, además de broncearse bajo la luna. Pero estas vacaciones de sueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac se enamoró de la misteriosa capitana del barco, Ericka, la cual esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS

Skyscraper – Acción

Estados Unidos (2018)

UIP

Dirección Rawson Marshall Thurber

Filmografía: Un espía y medio (2016)

Guión Rawson Marshall Thurber

Protagonistas Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Noah Taylor, Kevin Rankin, Byron Mann, Roland Møller, McKenna Roberts

Producción Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson, Mary Parent

Fotografía Robert Elswit

Música Steve Jablonsky

Montaje Michael L. Sale

Sinopsis La estrella mundial Dwayne Johnson lidera el elenco de esta producción de Legendary Entertainment; Rascacielos, como el ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra, Will Ford, quien ahora evalúa la seguridad para diversos rascacielos. En una misión en China, él encuentra al edificio más alto y seguro del mundo completamente en llamas, por lo cual ha sido incriminado. Huyendo de quienes lo buscan, Will debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de algún modo rescatar a su familia que se encuentra atrapada dentro del edificio…por encima de la línea de fuego.

LAS OLAS

Drama

Argentina, Uruguay (2017)

88 min – SAM13 – Cine Tren

Dirección Adrián Biniez

Filmografía: El 5 de talleres (2014), Gigante (2009)

Guión Adrián Biniez

Protagonistas Fabiana Charlo, Carlos Lissardy, Alfonso Tort, Julieta Zylberberg

Producción Agustina Chiarino, Fernando Epstein

Fotografía Nicolas Soto Díaz

Montaje Pablo Riera, Alejo Moguillansky

Sinopsis Alfonso sale exhausto de trabajar y va a la playa. Se sumerge en el agua. Al sacar la cabeza está en otra playa y sus padres -que tienen casi la edad de el- lo esperan gritando en la orilla. Allí comienza este viaje fantástico por las diferentes vacaciones a lo largo de su vida, donde Alfonso tiene cuerpo adulto y las situaciones se siguen sin orden cronológico, interrumpiendo con un tono de intimidad y nostalgia, su cruce con novias, amigos de la adolescencia, de la niñez, su hija y su soledad.

STEFAN ZWEIG: ADIOS A EUROPA

Stefan Zweig: Farewell to Europe

Drama, biopic

Alemania, Austria, Francia (2018)

105 min. – SAM 13 – Independiente

Dirección Maria Schrader

Guión Maria Schrader, Jan Schomburg

Protagonistas Josef Hader, Aenne Schwarz, Tómas Lemarquis, Barbara Sukowa, Nicolau Breyner, Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki, Ivan Shvedoff, Harvey Friedman, Nahuel Pérez Biscayart

Producción Stefan Arndt, Danny Krausz, Denis Poncet, Uwe Schott

Fotografia Wolfgang Thaler

Música Cornelius Renz, Tobias Wagner

Montaje Wolfgang Thaler

Sinopsis Biopic sobre el intelectual austríaco Stefan Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y activista social.

Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX: como judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi.

En su huida se refugió en París primero y más tarde en Londres, pero finalmente acabó en Sudamérica instalándose en Brasil, donde pasaría sus últimos días atemorizado por la idea de que el nazismo se expandiera en todo el mundo.

Cines Village Recoleta, Atlas Patio Bullrich, Bama Cine Arte, Cine Lorca, Arte Multiplex Belgrano, Cines del Centro Rosario, Cine América de Santa Fe