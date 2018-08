Estrenos de Cine del 16/8: Dulce País, Mi Obra Maestra, Megalodón y más…

DULCE PAÍS

Sweet country

Aventura, drama

Australia (2017)

113 min. – Ifa Cinema

Dirección Warwick Thornton

Filmografía: The Darkside (2013), Sansón y Dalila (2009)

Documental: We Don’t Need a Map (2017)

Guión Steven McGregor, David Tranter

Protagonistas Bryan Brown, Sam Neill, Luka Magdeline Cole, Shanika Cole, Matt Day, Tremayne Doolan, Natassia Gorey Furber

Producción David Jowsey, Greer Simpkin

Productores ejecutivos Scott Otto Anderson, Craig Deeker, Christina Kennedy, Trevor Kennedy, Oliver Lawrance, Andrew Mackie, Richard Payten

Fotografia Dylan River, Warwick Thornton

Sinopsis Basada en una historia real. En 1929, en el interior de Australia el aborigen Sam mata al propietario blanco Harry March en defensa propia. Sam y su esposa deciden escapar pero serán perseguidos ferozmente por las autoridades..



ELVIS 68 COMEBACK

Elvis 68 Comeback

Música, documental

Estados Unidos (2018)

108 min. – Cinemark

Sinopsis En 1968, luego de 7 años de no realizar shows en vivo ni presentaciones Elvis Presley grabó un programa especial en el cual tocó con una banda completa frente a sus más fervientes fanáticos. El programa fue emitido el 3 de diciembre de 1968.



MEGALODÓN

The Meg

Terror, acción, ciencia ficción

China, Estados Unidos (2018)

113 min. – Warner Bros. Pictures

Dirección Jon Turteltaub

Filmografía: Último viaje a Las Vegas

Guión Dean Georgaris, Jon Hoeber y Erich Hoeber, basada en la novela ‘The Meg’ de Steve Alten

Protagonistas Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Winston Chao, Shuya Sophia Cai, Ruby Rose, Page Kennedy, Robert Taylor

Producción Belle Avery, Lorenzo di Bonaventura, Colin Wilson

Fotografía Tom Stern

Montaje Steven Kemper, Kelly Matsumoto

Sinopsis Un submarino de aguas profundas ha sido atacado por una criatura, que se creía extinta, y ahora se encuentra deshabilitado en lo más profundo del Pacífico … con su tripulación atrapada en su interior. Con el tiempo, Jonas Taylor, un experto en rescate en alta mar, es reclutado por un visionario oceanógrafo chino, en contra de los deseos de su hija Suyin para salvar a la tripulación y al océano. de esta amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 75 pies conocido como el Megalodon. Lo que nadie podría haber imaginado es que, años antes, Taylor se había encontrado con esta misma criatura aterradora. Ahora, en conjunto con Suyin, debe enfrentar sus miedos y arriesgar su propia vida para salvar a todos los que están atrapados debajo … llevándolo cara a cara una vez más con el depredador más grande y temible de todos los tiempos.



MI OBRA MAESTRA

Comedia – Argentina (2018)

105 min – SAM13 – Buena Vista

Dirección/Guión Gastón Duprat

Filmografía: El ciudadano ilustre, El hombre de al lado

Protagonistas Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Mónica Duprat, Andrea Frigerio

Producción Mariano Cohn, Jaume Roures, Fernando Sokolowicz

Fotografía Rodrigo Pulpeiro

Música Alejandro Kauderer, Emilio Kauderer

Fotografia Anabella Lattanzio

Sinopsis Arturo y Renzo están unidos por una vieja amistad, aunque no siempre coinciden en sus opiniones lo cual provoca una infinidad de discusiones entre ambos. Arturo es el exitoso dueño de una galeria de arte y un galán empedernido. Renzo es un pintor con talento pero en decadencia y lo único que parece mantenerlo a flote es su alumno Alex. Cuando Arturo intenta remontar la carrera artística de su amigo, el plan resulta más loco y arriesgado de lo que esperaban.

LA PEQUEÑA TRAVIESA

Liliane Susewind

Familiar – Alemania (2018)

100 min. – ATP – BF + Paris Films

Dirección Joachim Masannek

Guión Matthias Dinter, Beate Fraunholz, Betty Platz

Protagonistas Peri Baumeister, Aylin Tezel, Tom Beck, Christoph Maria Herbst, Maria Herbst, Meret Becker, Aaron Kissiov, Malu Leicher

Producción Stefan Raiser, Felix Zackor

Fotografia Richard Van Oosterhout

Montaje Martin Rahner

Sinopsis A sus 11 años de edad, Liliane Susewind puede hablar con los animales. Es un secreto que nadie debería saber, excepto sus padres. Su talento especial ha causado problemas en el pasado y está obligando a la familia a mudarse de nuevo. Lilli, se compromete a guardar el secreto para sí misma cuando llega a su nuevo hogar.



LA OTRA PIEL

La otra piel

Drama

Argentina (2018)

110 min. – Compañia de cine

Dirección Inés De Oliveira Cézar

Filmografía: Cassandra (2012), El recuento de los daños (2010), Extranjera (2007), Cómo pasan las horas (2005), La entrega (2002)

Guión Inés De Oliveira Cézar

Protagonistas María Figueras, Rafael Spregelburd, Pablo Seijó, Rozana Berco, Mónica Galán

Sinopsis Abril intenta darle un sentido a su vida. Abandona el teatro del mundo y la representación que la rodean y viaja para encontrarse (o perderse) a sí misma impulsada por un romance de final incierto. Pasillos de hotel, autos desconocidos, robos en la oscuridad, son la hoja de ruta para un viaje incierto, de encuentros y desencuentros, que se construye en los bordes entre la ficción y la subjetividad. En esa búsqueda hacia su propio conocimiento su percepción se modifica, su piel se transforma hasta convertirse en otra piel.