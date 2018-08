Estrenos de Cine del 30/8: La Quietud, Presagio, Piazzolla y más…

A LA DERIVA

Adrift – Drama, romance

Hong Kong, Islandia, Estados Unidos (2018)

96 min. – Diamond Films

Dirección Lynne Southerland

Filmografía: Everest (2015), Dos armas letales (2013), Lo profundo (2012), Contraband (2012)

Guión Aaron Kandell, Jordan Kandell y David Branson Smith, basado en un libro de Tami Ashcraft y Susea McGearhart

Protagonistas Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft

Producción Aaron Kandell, Jordan Kandell, Baltasar Kormákur, Shailene Woodley

Fotografía Robert Richardson

Música Volker Bertelmann

Montaje John Gilbert

Sinopsis Tami Oldham y Richard Sharp partiran en un viaje a través del océano sin imaginar que navegarán directamente hacia uno de los huracanes más catastróficos de la historia. A raíz de la tormenta, Tami despertará y encontrará a Richard gravemente herido y su barco en ruinas. Sin esperanza de rescate, Tami debera encontrar la fuerza y ​​la determinación para llegar a tierra a salvo junto con el hombre que ama. ¿Los encontrarán o naufragarán por un largo tiempo?

CON EL VIENTO

Drama

Argentina, España, Francia (2018)

108 min. – Independiente

Dirección Meritxell Collel Aparicio

Guión Meritxell Collel Aparicio

Protagonistas Mónica García, Concha Canal, Ana Fernández, Elena Martín, Xavier Martín, Paquita Pérez, Rakhal Herrero, Florencio Ortega

Producción Carles Brugueras

Fotografía Julián Elizalde, Aurélien Py

Montaje Ana Pfaff

Sinopsis Cuenta la historia de Mónica y su reconciliación con una vida que había dejado atrás. Ella recibe una llamada en Buenos Aires: su padre tiene una enfermedad terminal. Después de 20 años, Mónica debe regresar a la aldea remota de Burgos, España, donde nació. Cuando llega, su padre ya falleció y su madre decide vender la casa familiar, pidiéndole a Mónica que se quede para ayudarla. Llega el invierno El silencio perpetuo, el frío extremo y enfrentar a una familia distanciada, resultan difíciles para Mónica, que se refugia en lo que mejor sabe: bailar.

LA QUIETUD

Drama, thriller

Argentina, Francia (2018)

Sony/UIP

Dirección Pablo Trapero

Filmografía: El Clan (2015), 7 días en La Habana (segmento “Jam Session”, 2012), Elefante blanco (2012), Carancho (2010), Leonera (2008), Nacido y criado (2006), Familia rodante (2004)

Series: 25 miradas, 200 minutos

Guión Pablo Trapero, Alberto Rojas Apel

Protagonistas Edgar Ramírez, Bérénice Bejo, Joaquín Furriel, Martina Gusman, Graciela Borges

Productores Mélita Toscan du Plantier, Axel Kuschevatzky, Pablo Trapero

Montaje Alejandro Brodersohn, Pablo Trapero

Sinopsis La Quietud es una idílica estancia familiar donde Mia (Martina Gusman) creció con sus padres. Una situación inesperada la obliga a reunirse con su hermana Eugenia (Berenice Bejo), quien regresa tras años viviendo en Paris. El reencuentro ocurre bajo la mirada implacable de su madre, Esmeralda (Graciela Borges). Un nuevo giro hará que el marido de Eugenia, Vincent (Edgar Ramírez) llegué a La Quietud y junto a Esteban (Joaquín Furriel), escribano y amigo de la familia, se sumerjan en una trama íntima repleta de secretos. Pero muy pronto Mia y Eugenia enfrentaran una verdad capaz de cambiarlo todo.

MI EX ES UN ESPÍA

The Spy Who Dumped Me

Aventura, comedia

Estados Unidos, Canadá (2017)

117 min.

BF + Paris Films

Dirección Susanna Fogel

Filmografía: Life Partners (2014)

Guión Susanna Fogel, David Iserson

Protagonistas Justin Theroux, Blanka Györfi-Tóth, Vilma Szécsi, Mila Kunis, Kate McKinnon, Lolly Adefope, Dustin Demri-Burns, David Iserson, Sam Heughan

Producción Brian Grazer, Erica Huggins

Dirección de Fotografía Barry Peterson

Música Tyler Bates

Montaje Jonathan Schwartz

Sinopsis Audrey y Morgan son mejores amigas, que sin quererlo terminan atrapadas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su ex novio, que acaba de dejarla, era en realidad un espía.

LA MASACRE DE TEXAS

Leatherface – Estados Unidos (2018)

105 min. – SAM18 – SBP Worldwide

Dirección Alexandre Bustillo, Julien Maury

Filmografía: ABCs of Death 2 (segmento “X is for Xylophone”), Aux yeux des vivants (2014), Livide (2011), Inside: La venganza (2007)

Guión Seth M. Sherwood, basado en personajes de Kim Henkel y Tobe Hooper

Protagonistas Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, Vanessa Grasse, Finn Jones, Sam Coleman, Jessica Madsen, James Bloor, Christopher Adamson

Producción Christa Campbell, Lati Grobman, Carl Mazzocone, Les Weldon

Fotografia Antoine Sanier

Montaje Sébastien de Sainte Croix, Josh Ethier

Sinopsis Precuela de Masacre en Texas. Cuatro violentos adolecentes – Jackson, Bud, Clarice e Ike-, se escapan de un hospital psiquiátrico secuestrando a la joven Lizzy una de las enfermeras. La llevarán consigo en un viaje por carretera infernal en el que verán todo tipo de horrores. Serán perseguidos por Hal Hartman, un Ranger de Texas, un trastornado agente de la ley que busca venganza. Uno de los cuatro jóvenes fugitivos llamado Jackson Sawyerse verá como en su destino le esperan todo tipo de horrores que destruirán su mente moldeando a un psicópata. Se convertirá en el asesino de la motosierra, más conocido por Leatherface.

PIAZZOLLA: LOS AÑOS DEL TIBURÓN

Documental – Argentina (2018)

96 min. – Independiente

Dirección Daniel Rosenfeld

Filmografía: Al centro de la Tierra (2015), Cornelia frente al espejo (2012)

Guión Daniel Rosenfeld

Producción Françoise Gazio, Daniel Rosenfeld

Productores ejecutivos Pierre-Olivier Bardet, Maxi Dubois

Co-productores ejecutivos Daniel Rosenfeld, Mariano Nante

Productores asociados Facundo Saravia, Augusto Gimenez Zapiola, Gerardo Herrero, Fernando Riera, Paula Massa, Juan Gonzalez Del Solar, Fernanda Rotondaro

Sinopsis La película documental de Daniel Rosenfeld estrena el jueves 30 de agosto y revela imágenes inéditas del archivo privado de la familia. Muestra a un Astor en un plan intimista que nunca antes se vio, en distintos momentos de su vida, con valioso registro fotográfico y de películas Super 8 en Nueva York y Buenos Aires, con narraciones de su hijo Daniel y entrevistas de audio que su hija Diana conservó y ven luz recién ahora.

THE PARTY

The party

Comedia, drama

Reino Unido (2018)

71 min. – CDI Films

Dirección Sally Potter

Filmografía: Ginger & Rosa (2012), Las lágrimas de un hombre (2000), La lección de tango (1997), Orlando (1992)

Guión Sally Potter

Protagonistas Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy

Producción Kurban Kassam, Christopher Sheppard

Fotografía Aleksei Rodionov

Montaje Emilie Orsini, Anders Refn

Sinopsis Janet (Kristin Scott Thomas) acaba de ser nombrada ministra del Gobierno y por ello varios amigos se reúnen en una fiesta para celebrar su nombramiento. Sin embargo, lo que comienza como una celebración terminará como una verdadera tragedia.

PRESAGIO

Thriller – Argentina (2015)

86 min. – Independiente

Dirección Matías Salinas

Guión Matías Salinas

Protagonistas Julián Landerreche, Carlos Piñeiro, Manuel Razzari, Valeria Salinas, Javier Solis

Producción Isaac Ezban, Miriam Mercado, Matías Salinas

Dirección de arte Javier Rupprich

Sinopsis Un joven escritor traumado por la muerte de su esposa y su hijo, describe sus perturbadoras experiencias a un psiquiatra, cuando un misterioso hombre que se oculta bajo un paraguas, lo obliga a terminar su obra dolorosamente autobiográfica sin importar las consecuencias.

PENSANDO EN ÉL

Drama – Argentina, India (2018)

91 min. – Independiente

Dirección Pablo César

Filmografía: El cielo escondido (2016), Fuego gris (1994), Equinoccio, el jardín de las rosas (1991)

Guión Jerónimo Toubes

Protagonistas Victor Banerjee, Eleonora Wexler, Hector Bordoni, Raima Sen

Producor ejecutivo Pablo Ballester

Fotografia Carlos Essmann

Montaje Liliana Nadal

Sinopsis Dos historias se cruzan a través del tiempo. Félix, profesor pesimista e indolente se topa con un libro que lo deslumbra, en su clase de geografía en un centro de detención de menores. En el pasado R. Tagore, poeta bengalí autor del libro que ha llegado a Félix, recala en la Argentina y es hospedado por Victoria Ocampo, con quien tiene un inocente romance. A partir de la lectura de los libros de ambos, recorremos los sucesos que acercan y alejan a estas personalidades de la cultura universal que se debaten entre el cariño y el extrañamiento.