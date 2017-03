Estrenos de cine el 31/3: Ghost, El otro hermano, Jess & James, Hipersomnia, Polina y más…

GHOST IN THE SHELL: EL VENGADOR DEL FUTURO

Ghost in the shell

Acción, ciencia ficción

Estados Unidos (2016)

UIP

Dirección Rupert Sanders

Filmografía: Blancanieves y la leyenda del cazador (2012)

Guión Jonathan Herman y Jamie Moss. Basado en el manga de Masamune Shirow

Protagonistas Scarlett Johansson, Michael Wincott, Juliette Binoche, Pilou Asbæk (Batou), Michael Pitt

Producción Ari Arad, Steven Paul

Productores ejecutivos Michael Costigan, Tetsuya Fujimura, Mitsuhisa Ishikawa, Jeffrey Silver, Mark Sourian

Fotografía Jess Hall

Edición Neil Smith

Sinopsis Basado en el aclamado manga de ciencia ficción, GHOST IN THE SHELL: VIGILANTE DEL FUTURO sigue la vida de la mayor Motoko Kusanagi, la única hibrida cyborg-humana, que lidera la sección policial número 9. Dedicada a detener a los criminales más peligrosos y extremos, la sección 9 deberá enfrentarse a un enemigo cuyo único objetivo es liquidar los avances de Hanka Robotic´s en cibertecnología.

EL OTRO HERMANO

Policial, drama

Argentina, España, Francia, Uruguay (2016)

102 min. – Cine Tren

Dirección Adrián Caetano

Filmografía: NK: El documental (Documental, 2013), Mala (2013), Francia (2009), Crónica de una fuga (2006)

Guión Nora Mazzitelli y Adrián Caetano. Basado en una novela de Carlos Busqued

Protagonistas Leonardo Sbaraglia, Daniel Hendler, Ángela Molina, Max Berliner, Pablo Cedrón, Alian Devetac, Alejandra Flechner

Producción Natacha Cervi, Hernán Musaluppi

Fotografía Julián Apezteguia

Música Iván Wyszogrod

Montaje Pablo Barbieri Carrera

Sinopsis Cetarti, un empleado público que acaba de ser despedido, viaja desde Buenos Aires a Lapachito, un solitario pueblo en la provincia del Chaco. Debe hacerse cargo de los cadáveres de su madre y su hermano que han sido brutalmente asesinados, y con quienes no lo une ningún lazo afectivo. Lo único que moviliza a Cetarti a emprender el viaje es la posibilidad de cobrar un modesto seguro de vida para poder radicarse en Brasil. Allí conoce a Duarte, una suerte de capo del pueblo y amigo del asesino de su madre, con quien establece una extraña sociedad para gestionar y cobrar ese dinero. Pero la estadía de Cetarti en Lapachito no será tan sencilla. En ese lugar sin ley, donde nada es lo que parece, Cetarti se verá envuelo en los oscuros negocios de Duarte, hasta llegar a un desenlace tan sorpresivo como inevitable.

JESS & JAMES

Drama – Argentina (2016)

92 min. – 3C Films Group

Dirección Santiago Giralt

Filmografía: Here, Kitty Kitty, Anagramas (2014), Antes del estreno (2010), Toda la gente sola (2009), Las hermanas L. (2008), UPA! Una película argentina (2007)

Guión Santiago Giralt

Protagonistas Martín Karich, Nicolás Romeo, Federico Fontán, Alejandro Paker, Nahuel Mutti, Denise Yañez, Umbra Colombo, Mónica Trejo, Uky Suescun

Producción Federico Carol

Fotografía Connie Martín

Música Emisor

Montaje Santiago Giralt

Sinopsis Jess es un joven bohemio con secretos que oculta a sus sagaces padres. James se siente atrapado al estar con su irritable madre. Después de reunirse para tener un encuentro sexual, los dos jóvenes parten en un espontáneo viaje por carretera a través de la Argentina rural para reunirse con el hermano de Jess. En su viaje, se enfrentan a sucesos extraños y participan en un ménage à trois, cosa que los acerca. Su recién descubierto afecto crece al mismo tiempo que el descubrimiento de una nueva visión de la felicidad y la libertad.

HAMBRE DE PODER

The Founder

Biografía, drama

Estados Unidos (2016)

115 min. – Diamond Films

Dirección John Lee Hancock

Filmografía: Saving Mr. Banks (2013), Un sueño posible (2009), El Álamo (2004), El novato (2002)

Guión Robert D. Siegel

Protagonistas Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini, B.J. Novak, Laura Dern, Justin Randell Brooke, Kate Kneeland, Patrick Wilson

Producción Don Handfield, Jeremy Renner, Aaron Ryder

Música Carter Burwell

Fotografía John Schwartzman

Montaje Robert Frazen

Sinopsis Hambre de poder es un drama que narra la verdadera historia de cómo Ray Kroc, un vendedor de Illinois, conoció a Mac y Dick McDonald, quienes operaban una hamburguesería en el sur de California en los años 50. Impresionado por la velocidad con la que los hermanos cocinaban la comida en el stand de hamburguesas de San Bernardino y la multitud de clientes que atraían, Kroc inmediatamente vio el potencial de franquicia y se las ingenió para que la empresa de estos hermanos se convirtiera en un imperio multimillonario. Así nació McDonald’s.

HIPERSOMNIA

Terror, fantasia

Argentina (2017)

90 min. – Energía entusiasta

Dirección Gabriel Grieco

Filmografía: Naturaleza muerta (2014)

Series: La Floreria de Barbara, A floricultura da nana

Guión Gabriel Grieco, Sebastian Rotstein

Protagonistas Naiara Awada, Jimena Barón, Fabiana Cantilo, Nazareno Casero, Belén Chavanne, Gerardo Romano, Sofía Gala, Gustavo Garzón, Juliana Gattas, Peter Lanzani

Producción Benteveo Producciones Audiovisuales, MyS Producción, Está por venir, Telefe.

Producción ejecutiva Beatriz de la Gándara, José Luis Rancaño

Dirección de fotografía Néstor Calvo

Música Arnau Bataller

Montaje Ángel H. Zoido

Sinopsis Milena es una joven actriz que quiere obtener el papel de una obra de teatro para cumplir su sueño. Finalmente, queda elegida para protagonizar una obra comprometida. Ella está feliz pero su novio un poco celoso y un poco preocupado.

Al principio todo es normal. Pero cuando Milena comienza a trabajar sobre la obra, algo raro comienza a sucederle. Sin notarlo en un primer momento, cada vez que lee una escena específica de la obra pareciera transportarse a una casa donde está prisionera junto con otras chicas. Allí parece tener un pasado, un presente y un futuro incierto. Como la obra que está ensayando aborda el tema de la prostitución, Milena lo atribuye al stress y al estar trabajando en la obra sobre esa temática. Pero las idas y vueltas se van repitiendo y la vida “del otro lado” parece ser muy real.

Lo que en un primer momento se cree que es un trastorno del sueño lentamente se irá convirtiendo en una verdad oculta que Milena no tendrá otra opción que enfrentar

POLINA

Polina, danser sa vie

Drama – Francia (2016)

112 min. – CDI Films

Dirección Angelin Preljocaj

Guión Valérie Müller. Basado en un libro de Bastien Vivès

Protagonistas Juliette Binoche, Niels Schneider, Miglen Mirtchev, Aleksey Guskov, Marie Kovacs

Producción Maxim Ajjawi, Gaëlle Bayssière, Didier Creste

Fotografía Guillaume Saignol

Sinopsis A principios de la década del 90, Polina tiene ocho años y un gran potencial para la danza.

Junto a un entrenador de bailarines del Teatro Bolshoi, una década más tarde ingresará en ese cuerpo y conocerá a un colega francés con el que su vida cambiará para siempre.

La pasión y el amor por la danza, llevados al máximo de la expresión cinematográfica, a partir de una exitosa historia gráfica publicada en diez idiomas.

Su clave: romper las reglas.

POWER RANGERS

Power Rangers – Acción

Estados Unidos, Canadá (2017)

UIP

Dirección Dean Israelite

Filmografía: Project Almanac (2015)

Guión Ashley Miller, Zack Stentz, John Gatins, Matt Sazama y Burk Sharpless. Basado en la creación de Haim Saban y Shuki Levy

Protagonistas Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Naomi Scott, David Denman, Becky G., Ludi Lin, RJ Cyler, Billy Cranston, Dacre Montgomery

Producción Marty Bowen, Brian Casentini, Wyck Godfrey, Haim Saban

Fotografía Matthew J. Lloyd

Música Brian Tyler

Montaje Martin Bernfeld, Dody Dorn

Sinopsis La película sigue a cinco chicos comunes de la secundaria que tienen que convertirse en algo extraordinario cuando descubren que su modesto poblado de Angel Grove –y el resto del mundo– está al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta. Para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse como los Power Rangers, antes de que sea demasiado tarde.

