Estudiantes y Boca se jugará a las 20.30 y en el “Pincha” estallaron

La AFA reprogramó finalmente los partidos por la 23ra. fecha del campeonato de primera división entre Estudiantes-Boca Juniors en La Plata y River Plate-Temperley en el Monumental para las 20.15 del próximo sábado, por lo que el ‘Pincha’ verá muy complicada la participación de sus tres jugadores convocados al seleccionado sub 20, ya que la delegación argentina estará partiendo desde Ezeiza hacia Vietnam a las 23.25.

Los hechos que propiciaron este desatino en que cayó la ‘nueva’ AFA en los últimos días, luego de lo sucedido con la imposibilidad de convencer a Lionel Messi para que se presentara en la sede de FIFA en Zúrich a defender una reducción de su pena y la ineficaz manera en que se trató la exclusión del volante de Independiente Ezequiel Barco del seleccionado sub 20, se inició en Estudiantes y terminó en Boca.

El tema comenzó en tierra ‘pincha’ porque Estudiantes le solicitó a Boca adelantar el partido que originalmente iba a jugarse el próximo domingo para el sábado, ya que aquel día habrá un evento automotriz en el estadio Ciudad de La Plata, algo a lo que Boca accedió.

El horario para el sábado estaba establecido para las 19 y Boca daba por descontado que los tres jugadores de Estudiantes convocados para el seleccionado sub 20 no iban a actuar (los volantes titulares Santiago Ascacíbar y Lucas Rodríguez y el defensor suplente Juan Foyth), ya que los 21 futbolistas que partirán el sábado poco antes de la medianoche hacia la gira previa en Vietnam deben reunirse a las 18.30 en el predio de AFA, en Ezeiza.

Sin embargo, una vez convenido el cambio de día, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón avisó que los tres futbolistas (él también lo es, aunque solamente está habilitado para la Libertadores, por lo que en el campeonato local lo reemplaza justamente Ascacíbar) iban a ser de la partida, ya que si bien no iban a poder juntarse con sus compañeros en el predio Julio Humberto Grondona, sí iban a llegar a tiempo para tomar el vuelo rumbo al país del sudeste asiático.

Esto sorprendió a la dirigencia boquense, y eso coincidió con la decisión del Aprevide de retrasar el partido para las 20.30, coincidiendo con el de River-Temperley (nunca los ‘superclásicos’ rivales juegan simultáneamente, salvo el próximo domingo 14 cuando se enfrentarán entre sí), y retrasar desde las 16.45 a las 17 el de Racing-Gimnasia La Plata, argumentando falta de personal policial para que no se crucen algunas hinchadas en el camino, aunque eso no es factible porque en la provincia no hay público visitante.

Finalmente, después de muchas idas y vueltas quedó establecido que ambos cotejos se disputarán apenas 15 minutos antes de ese polémico horario de las 20.30, por lo que el partido en el estadio Ciudad de La Plata, con descuento y todo, estará finalizando más allá de las 22 del sábado.

El técnico de la sub 20, Claudio Úbeda, dijo esta noche que los tres futbolistas estudiantiles “serán escoltados por efectivos policiales desde su salida del estadio Ciudad de La Plata hasta el aeropuerto de Ezeiza, para que en 40 minutos puedan estar allí”.

Entonces el enojo inicial de Boca por lo que se consideró una jugada de Estudiantes para sacar ventaja (el ‘Pincha’ está cuarto en el campeonato a ocho unidades del puntero Boca) terminó trasladándose a los platenses, ya que el vuelo de Qatar Airways que partirá desde Ezeiza rumbo a Vietnam, con escalas en la ciudad brasileña de San Pablo y en la capital de Emiratos Árabes, Doha, lo hará a las 23.25, y con suerte los jugadores ‘albirrojos’ podrán salir del estadio Ciudad de La Plata no antes de las 22.30.

Esto significa, más allá de que la exactitud horaria en un viaje que deberá recorrer sucesivamente las autopistas La Plata-Buenos Aires, 25 de Mayo y Riccheri no es verificable, que los tres jugadores estarán llegando a Ezeiza apenas cinco minutos antes de que parta este vuelo internacional.

Por eso no habrá escolta que valga para que los futbolistas lleguen a tiempo para abordar ese vuelo, aún tomando como otra opción que lleguen al aeropuerto Ministro Pistarini en helicóptero, algo innecesario porque el partido bien podría haberse mantenido en el horario de las 19.

La otra posibilidad que maneja Estudiantes, según indicaron fuentes platenses, es que los jugadores finalmente terminen tomando un vuelo el domingo para evitar esa problemática corrida sabatina, a la que ahora también podría sumarse el delantero de Racing, Lautaro Martínez, que en principio será titular ante Gimnasia, en Avellaneda, reemplazando a Gustavo Bou, que concluyó la práctica de hoy con una afección muscular.

Martínez viene también de una lesión similar y siempre fue retaceado por las autoridades racinguistas para cedérselo al sub 20, ya que la intención, como ocurrió con sus pares de Independiente con Barco, era que estuviera presente en el clásico de Avellaneda del próximo domingo 14.

“No está bueno que todos quieran sacar ventajas”, pontificó hoy el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, a propósito del tema Barco, quizás olvidándose que cuando Gerardo Martino pretendió llevar a Jonatan Maidana a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 él no estaba de acuerdo con esa convocatoria. Esa fue una de las últimas razones por las que el ‘Tata’ terminó dando un portazo, algo que hoy no hace Úbeda sencillamente porque de los dos técnicos rosarinos, él es el que cuenta con menos ‘espalda’.

La AFA anunció hoy que los clubes de primera y el ascenso van a cobrar mañana lo que les corresponde por derechos de televisión de mayo, en tanto que se les van a financiar los pagos pendientes del mismo mes y el de junio del año pasado. El Tribunal de Disciplina recién publicará mañana, junto con el Boletín Oficial, cuantas fechas recibirán los jugadores suspendidos para esta 23ra. fecha que comenzará justamente este mismo viernes.

En tanto ayer dio cuenta que la 28va. jornada, seguramente en la que se decidirán campeón, clasificados a las copas internacionales y descensos, se jugará el miércoles 7 de junio, y los partidos pendientes Defensa y Justicia-Independiente y Atlético Tucumán- River el siguiente domingo 11. El viernes 9 y el martes 13 el seleccionado argentino enfrentará sucesivamente a los seleccionados de Brasil (en Melbourne, Australia) y Singapur (en esa ciudad-estado), donde estará debutando el nuevo técnico, Jorge Sampaoli.

Si como anunció el entrenador de Casilda, que pretende reunirse con el capitán y subcapitán, Lionel Messi y Javier Mascherano para que participen de esa gira, convocará a un seleccionado local en caso de no lograr convencer a los dos futbolistas del Barcelona español que por entonces estarán de vacaciones, habrá otro serio problema para la AFA.

Es que si en este momento se muestran tan reticentes los equipos a ceder a sus juveniles (Boca también quiere retener al uruguayo Rodrigo Bentancur hasta después del 15 de mayo para el Mundial de Corea del Sur que se iniciará el 20), ni que hablar si se va a tratar de varios mayores.

Y los presagios para los que están en el exterior no son muy auspiciosos en cuanto a que acepten participar de esta gira, porque ya vienen perdiéndose las vacaciones por el Mundial 2014, las Copas América 2015 y 2016 y, con buena suerte, también las de 2018 si se clasifican para el Mundial de Rusia, por lo que seguramente querrán aprovechar las de este año.