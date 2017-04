Estudiantes le ganó a Atlético Nacional en La Plata

Estudiantes de La Plata venció 1 a 0 al campeón vigente de la Copa Libertadores, Atlético Nacional de Medellín, y mantiene sus aspiraciones de pasar a la siguiente ronda del máximo certamen continental.

Javier Toledo, a los 37 minutos de la primera etapa. marcó el único gol del partido jugado en el estadio Ciudad de la Plata por la tercera fecha el grupo 1 de la Copa Libertadores de América.

Con este triunfo el equipo de Nelson Vivas suma 3 puntos en el grupo que encabezan Barcelona de Ecuador y Botafogo de Río de Janeiro con 6 unidades, en tanto que los colombianos quedaron prácticamente eliminados.

La tercera fecha del grupo se completa mañana con el partido en Guayaquil entre Barcelona y Botafogo.

En la primera etapa lo mejor se vio en los primeros 15 minutos y correspondió al visitante, que estuvo cerca de abrir el marcador por remates de Dayro Moreno y Aldo Ramírez.

Pero Estudiantes replicó con una buena combinación entre Juan Sebastián Verón y Juan Otero, que culminó con un remate del colombiano que controló Franco Armani y luego con un envío de Facundo Sánchez que se fue por arriba.

El gol llegó a los 37 minutos tras un tiro libre de Verón que Armani rechazó abajo, tomó el rebote Sánchez, la pelota dio en el travesaño y Toledo la empujó a la red con el pecho.

En el segundo tiempo el desarrollo fue parejo con un equipo colombiano que manejó la pelota pero sólo tuvo una chance de gol, a tres minutos del final, con una escapada de John Mosquera por izquierda, cuyo remate se fue cerca del segundo palo de Andújar.

En el final el “Pincha” tuvo dos oportunidades para “liquidarlo” pero primero Rodríguez remató débil y después Armani le sacó un fuerte derechazo a Lucas Viatri.

En el balance Estudiantes se llevó con justicia el triunfo, Toledo fue el mejor y Verón tuvo un partido correcto hasta que se agotó y fue reemplazado por Israel Damonte.

El presidente y capitán de Estudiantes compartió otra vez una cancha con dos históricos como Rodrigo Braña y Leandro Desábato. La última vez había sido el 19 de mayo de 2012 por el Torneo Clausura, cuando Estudiantes le ganó 3 a 0 a Banfield como visitante

En la próxima fecha de la Libertadores, el 2 de mayo venidero, Estudiantes será visitante de Atlético Nacional, en Medellín.

– Síntesis –

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desabato y Lucas Diarte; Rodrigo Braña, Juan Bautista Cascini y Juan Sebastián Verón; Lucas Rodríguez; Juan Otero y Javier Toledo. DT: Nelson Vivas.

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Francisco Nájera y Farid Díaz; Diego Arias, Aldo Ramírez y Alejandro Bernal; Dayro Moreno, Jhon Edison Mosquera y Luis Ruíz. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en la primera etapa: 37m. Toledo (E).

Cambios: 9m. Ascacíbar por Verón (E), 10m. Ibarguen por Bernal (AN), 22m. Viatri por Toledo (E), 26m. Arley Rodríguez por Romero (AN), 33m. Aguirregaray por Diarte (E) y 35m. Nieto por Ramírez (AN).

Amonestados: Sánchez en Estudiantes; Henríquez, Ibarguen, Arley Rodríguez y

Mosquera en Atlético Nacional.

Arbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

