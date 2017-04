Exámenes toxicológicos a policías y funcionarios bonaerenses

Lo anunció la gobernadora Vidal. En el caso de éstos últimos, son aquellos que se desempeñan en el área de Seguridad provincial.

La totalidad de los efectivos de la Policía Bonaerense deberá someterse a exámenes toxicológicos para detectar el consumo de drogas, una medida que también abarcará al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a los subsecretarios, a la cúpula de la fuerza y a otros funcionarios del área, anunció este jueves la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según se anunció, los exámenes se realizarán dentro de los próximos tres meses y comenzarán por el propio ministro, los subsecretarios o quienes tengan un cargo equivalente, el superintendente General de Policía y el subcoordinador Operativo de Seguridad.

Luego, será el turno del personal de la superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas y los integrantes de la Auditoría General de Asuntos Internos.

Paulatinamente, se sumarán al resto de la totalidad de la fuerza, incluida sus jefes e integrantes de la Policía Local.

“Sabemos que quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico”, advirtió Vidal.

