Exclusivo: Lo que no se contó del Gabinete ampliado y los posibles de cambios de gabinete

El presidente Mauricio Macri encabezó este jueves la reunión de Gabinete ampliado con funcionarios y militantes de Juntos por el Cambio para analizar la derrota en las PASO y decidir la estrategia a seguir. Hablaron las principales figuras de la alianza gobernante, hubo reproches mutuos, frases insólitas, arengas llamativas y circularon fuertes rumores de cambios en el gabinete que los protagonistas no desmintieron.

El gabinete ampliado se reunió en el CCK, hablaron desde Macri pasando por la vicepresidenta Gabriela Michetti; la gobernadora, María Eugenia Vidal, (que fue aplaudida de pie); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los legisladores radicales Mario Negri y Luis Naidenoff que fueron de los más críticos y Elisa Carrió que lanzó reproches a funcionarios que se fueron de viaje y denunció a los «cobardes».

En ese contexto, empezaron a circular las versiones de cambios de Gabinete.

Mauricio Macri negó esta semana que vaya a hacer cualquier cambio de ministros porque no está en su forma de gobernar. De hecho no los hubo en otras crisis donde se cuestionaba a Dujovne o a Marcos Peña.

Pero distinto será si hay renuncias indeclinables que obligan a buscar reemplazantes.

El principal rumor que circula en Cambiemos apunta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que sería reemplazado por Rogelio Frigerio, quien este jueves a la tarde negó tal posibilidad pero no terminó de ser claro, sólo dijo en conferencia de prensa que «no tengo información para dar. Dujovne estuvo reunido esta mañana con el equipo».

«No tengo nada para decir porque no tengo información», agregó sin rechazar la posibilidad.

La salida de Dujovne está alimentada también por su falta de presencia pública en los últimos días y en los anuncios económicos lanzados tras las PASO, cuestiones que son todas de su área.

El otro cambio involucraría la salida de Marcos Peña de la Jefatura de Gabinete. Peña fue uno de los principales responsables de la campaña del oficialismo e incluso está enfrentado con Vidal y Larreta, sin mencionar a la denominada «ala política», que lo acusa de soberbia y de mal aconsejar al Presidente priorizando las estrategias de marketing político.

Al igual que Dujovne, Peña ha desaparecido de la escena pública en los últimos días y no participó de ninguno de los anuncios de las medidas económicas para paliar la crisis y el efecto del dólar a $60, a pesar de ser el jefe de los ministros. Tampoco tuvo ningún papel en el acercamiento de Macri a los candidatos opositores.

En lugar de Peña se convocaría a Miguel Pichetto, quien elevó su rol y perfil dentro de la alianza oficialista.

Pichetto negó este jueves a la noche «cualquier ofrecimiento» para ese cargo, pero tampoco negó que haya cambios en el gabinete: «es una decisión que evaluará el Presidente», afirmó en declaraciones a TN.

Desde el entorno de Peña tampoco rechazaron la salida del funcionario.

El último cambio de gabinete que circula en el ‘mundo Cambiemos’ sería la incorporación del radical cordobés Mario Negri (jefe de los diputados nacionales de Cambiemos), quien ocuparía el Ministerio del Interior ante la partida de Frigerio para ocupar el ministerio de Hacienda. Negri viene siendo muy crítico de las decisiones que ha tomado Cambiemos y volvió a reiterar esas críticas este jueves en el CCK.

«Nos hicieron un gol»; «los funcionarios que bajen»; «Nos dieron un palazo» y otras frases de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en el Gabinete ampliado:

Gabriela Michetti (vicepresidenta):

«Nos hicieron un gol pero no perdimos el partido.»

«Algo hicimos mal.»

«Tenenos que estar al lado del que no llega a fin de mes. Es a esa gente a la que le queremos dar un país diferente.»

Luis Naidenoff (senador de la UCR):

«Se pueden revertir resultados cuando se toma nota de lo que las urnas te quisieron transmitir. Tuvimos fallas de interpretación de las necesidades de la gente».

«El si se puede se tiene que ver en las malas, dando pelea desde el barro. Hay que militar mas que nunca».

Mario Negri (jefe del bloque de diputados de Cambiemos, UCR):

«La unica batalla que no se pierde es la que no se da»

«La responsabilidad de la gobernabilidad es nuestra antes que nada. En el medio de todo esto está la gente que no sabe lo que le va a pasar en 4 horas.»

«Tenenos la doble responsabilidad de la gobernabilidad y de competir».

«Hay que dar pelea para revertir el voto del enojo por el voto del futuro»

Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno porteño):

«Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que algo hicimos mal, y volver a acercarnos con mucha humildad a la gente que no entendimos».

«Les pedimos que ejerzan su rol de liderazgo ante la adversidad»

«No podemos aflojar, tenemos que salir a comernos la cancha»

María Eugenia Vidal (gobernadora de la provincia de Buenos Aires):

«El domingo nos dieron un mensaje. La gente no se equivoca cuando vota, en todo caso nos equivocamos nosotros. Hay que escuchar, y escuchar no es oir. Aunque duela; porque si no duele no importa, y si no importa no hacés. La escucha valiente es ‘a lo mejor habremos fallado'». Hay que asumir que nos podemos haber equivocado. Acá nadie tiene la verdad revelada, esto es algo que hacemos entre todos.»

«No tiene sentido enojarnos con el voto de la gente, ni con el trabajo que hizo o no hizo el de al lado. Hay que hacer autocrítica desde nosotros mismos».

«Seríamos tontos si nos perdiéramos el aprendizaje del domingo. El día que uno cree que terminó de aprender, se vuelve un ignorante.

«Somos gobierno HOY, y gobernar es cuidar a los argentinos. Esa es nuestra primer responsabilidad: transmitir que estamos acá para cuidarlos».

Elisa Carrió (Diputada de la Coalición Cívica):

«Yo voy a decir lo que yo quiera»

«Dios nos saca la soberbia para que seamos mejores»

«La verdadera libertad no se consigue con magia, se consigue con trabajo y esfuerzo.»

«No seamos cómodos, no nos votaron por lindos. Nos votaron para reclamar el fin de la impunidad».

«La aceptación es la regla de la vida. El dolor y la alegría van juntos. Nadie nos dijo que la libertad viene con dolor.»

«Yo no estoy enojada. Simplemente le digo al pueblo argentino que no vote ladrones. Porque le van a robar.»

«Lo que nos define como personas es cómo nos comportamos en la derrota, porque en la victoria estamos todos».

«Hay mucha gente que está esquiando»

«A mi Mauricio Macri nunca me dijo que no avance, ni siquiera cuando me meti con su familia. Ni siquiera el amigo ese que tiene que por suerte ya lo corrimos un poco».

«A los ingenieros no les podemos pedir más, son duros».

«Hay que aceptar el resultado. Hay que mejorar el resultado. Pero que esto nos sirva a todos.»

«Los funcionarios muchachos, bajen. Yo tengo mas titulos que muchos de ustedes y ando en la calle.»

«Cobardes los que se borran. Cobardes los que estan de viaje. Cobardes los que se van con otro candidato.»

Miguel Ángel Pichetto (senador nacional):

«Acá no empezó ninguna transición. Hay que dar pelea para que haya ballotage en octubre. La elección definitiva es el 27 de octubre».

«Estando en el poder no nos pueden faltar fiscales».

Mauricio Macri:

«Para nosotros el poder es un medio, no un fin. Amamos a este país.»

«El domingo fue un palazo electoral. Tenemos el dolor de saber que ese voto transmite sufrimiento, y que a su vez ese voto genera sufrimiento en lo inmediato por las consecuencias macroeconomicas.»

«Aquello que pareció el lunes un enojo, no era con la gente. Era conmigo mismo.»

«Es fácil para el que pase lo que pase vive en un microclima que no le afecta. Mi admiración es para los que dan pelea todos los días.»

«A esos argentinos que nos dieron este mensaje voy a intentar decirles: tomé nota. Te exigí demasiado. Se le ha hecho la vida muy difícil a mucha gente, y no teniamos experiencia en cómo lidiar con eso.»

«La Argentina genera rarezas: una gran encuesta virtual intenta decirnos que ya hay un nuevo presidente. Les cuento que el presidente soy yo y estoy acá.»

«Lo que les estoy diciendo lo creo de verdad: enfrentar la adversidad es feo. A pesar de haber nacido en un hogar privilegiado, muchas cosas me costaron mucho. Pero si superas la adversidad, lo que viene después es maravilloso».

«El camino no es enojarse con el que no nos votó porque creemos que no nos entendió. El camino es ponernos en su lugar, entenderlo y decirle que lo necesitamos.»

«Nos despertamos. Estamos reaccionando. Se anotan 20 fiscales nuevos por minuto. Esta oportunidad no la podemos dejar pasar.»

«Esto no es un jueguito de poder. Esto es el futuro de la Argentina.»