El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, aseguró durante una entrevista radial que «existe la posibilidad de que maten a Cristina Kirchner».

Grabois opinó que «hubo un golpe institucional muy fuerte» esta semana porque «Macri le puso fecha a un juicio en la Argentina», en referencia al giro de la Corte Suprema, que finalmente devolvió el expediente de la causa Vialidad al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 y aseguró el primer juicio oral contra CFK para el martes 21.

«No sé si le diría (a Cristina) que no vaya, pero yo no iría. Que me vengan a buscar. Esto ha perdido la legitimidad; se la sacaron ellos (el Gobierno) la legitimidad», manifestó el dirigente social durante su entrevista en El Destape.

«¿Pensás que existe una posibilidad de que la encarcelen antes de las elecciones?», le preguntaron, a lo que Grabois contestó: «Pero totalmente, yo creo que existe la posibilidad de que la maten».

«Porque esta gente (el Gobierno) está muy preocupada, están haciendo cosas muy raras. Tienen el poder, ¿por qué se van a ir bien? Si históricamente este sector de la sociedad nunca hizo eso», señaló.

«Están envalentonados, van a hacer cualquier cosa, tienen mucho apoyo del exterior; acá no los banca ni el loro, ni siquiera el círculo rojo. Pero se aferran a los pantalones de Trump, al vínculo con el sector financiero internacional. Y eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios. Están entrando en una etapa no democrática», completó Grabois, de acuerdo con La Nación.