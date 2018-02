Expertos prevén mayor inflación y menor crecimiento para 2018

El análisis quedó de manifiesto en el Relevamiento de Expectativas de Mercado, coordinado por el Banco Central. Además, se señala que el crecimiento del PIB se reducirá 0,1 puntos porcentuales y se ubicará en el 3%.

Los expertos que elaboran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) vaticinaron que la tasa de inflación de este año será del 19,4% interanual, dos puntos porcentuales por encima a la que preveían en su informe de diciembre, en tanto el crecimiento del PIB se reducirá 0,1 puntos porcentuales y se ubicará en el 3%.

El trabajo realizado por economistas locales y extranjeros bajo coordinación del Banco Central (BCRA) con periodicidad mensual, también corrigió al alza los pronósticos de tipo de cambio nominal para este año, así como las proyecciones sobre la tasa de interés de referencia.

Asimismo, en su entrega del mes de enero, el REM también ve subir la inflación núcleo (sin precios regulados y de combustibles), para la cual prevé un aumento del 16,9% frente al 14,9% del informe elaborado en diciembre.

Para 2019, el REM prevé una tasa de inflación del 13,5% interanual, un 1,9 puntos porcentuales por encima de sus previsiones de diciembre para el nivel general, y del 12% interanual para la inflación núcleo.

También eleva las previsiones inflacionarias para 2020 al proyectar un índice del nivel general de precios del 9,1% interanual frente al 8% de su informe de diciembre, con una inflación núcleo que prevé en el 9% interanual contra el 7,5% de diciembre.

En lo que hace a la evolución inmediata del Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, las proyecciones de los analistas indican una tasa de inflación mensual para febrero de 2,1%, mientras que entre marzo y julio oscilaría entre 1,3% y 1,8%.

Las proyecciones de inflación núcleo para todos los períodos relevados fueron revisadas al alza, pero, de todas formas, los analistas proyectaron variaciones mensuales descendentes, partiendo de un 1,6% mensual previsto para febrero hasta un 1,2% para julio.

Al abordar las proyecciones de tasa de interés nominal respecto del relevamiento anterior se redujeron las perspectivas para todos los períodos relevados, con excepción de la previsión para fines de diciembre 2019, que aumentó 35 puntos básicos (p.b.).

Los participantes prevén que antes de fines de febrero se reducirá nuevamente la tasa nominal en 25 p.b. desde el nivel actual de 27,25%, perfilándose en adelante un sendero de reducción gradual hasta 21,75% a fines de 2018 (-50 p.b en relación con el relevamiento previo).

La proyección para los próximos 12 meses se redujo desde 22,25% hasta 21,50%, al tiempo que el pronóstico para diciembre de 2019 prevé un nivel de 16%.

Los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal ($/US$) promedio mensual esperado para los próximos seis meses se ubican entre $/US$ 19,7 y $/US$ 20,6.

Las expectativas sobre esta variable se corrigieron al alza para todos los períodos relevados respecto de la encuesta previa.

Para fines de 2018, los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal alcanzará $/US$ 21,9 promedio mensual (23,6% interanual y 11,4% respecto del dato del 31 de enero de 2018). En tanto, la proyección para diciembre de 2019 se ubicó en $/US$ 24,5 (10,6% interanual).

Finalmente, los participantes del REM proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 de 3,0% interanual (-0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior).

La expansión esperada para el año 2019 se redujo hasta 3,1% (-0,2 p.p. en relación con el REM anterior), al tiempo que la expectativa relevada para 2020 se ubicó en 3,0% (0,2 p.p. por debajo de la encuesta previa).