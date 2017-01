Extrabajadores de Fargo cortaron el centro porteño por despidos

La protesta se llevó a cabo frente al Obelisco y luego en la Avenida Corrientes. Denuncian que la empresa echó a unos 300 trabajadores y no pagó indemnizaciones.

Un centenar de extrabajadores de la empresa panificadora Fargo, perteneciente a Bimbo, protestó este miércoles frente al Obelisco y luego en la Avenida Corrientes por unos 300 despidos en la compañía y falta de pago de indemnizaciones.

Se trata de distribuidores de productos Fargo tercerizados que cortaron parcialmente el tránsito en ambas zonas, donde apostaron unos 50 camiones que exhibían el logotipo de la panificadora.

Si bien en un primer momento los empleados se manifestaron en la Avenida 9 de Julio, la Policía los instó a subir a la Plaza de la República.

Los manifestantes denunciaron que, luego de ser despedidos, la empresa les envió una carta documento con la que intentó obligarlos a solicitar un retiro voluntario.

El conflicto se generó luego de que la mexicana Bimbo, dueña de varias plantas de Fargo, desvinculara a quienes utilizaban sus camiones para distribuir los productos de esa marca.

“Antes de Navidad nos echaron con una carta documento en la que aducen una causa que no conocemos. No solo eso, además nos piden plata. En mi caso me piden 15 mil pesos y hay compañeros a los que le piden 52 mil. Nos echaron y nos piden plata, no sabemos para qué”, contó a un canal de noticias uno de los manifestantes.