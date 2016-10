Familiares de víctimas de la inseguridad marchan al Congreso

Las víctimas y familiares convocaron a una manifestación y presentarán un petitorio, dirigido a los tres poderes del Estado, por el cual reclaman medidas para evitar tragedias.

La marcha al Congreso se iniciará a las 18 y fue convocada por víctimas y familiares de delitos, entre ellos las Madres del Dolor, de la tragedia de Once, Cromañón, de los femicidios, los familiares de Ángeles Rawson y José Luis Cabezas, entre otros.

Una de las que convocantes, Carolina Píparo, quien hace seis años fue víctima de una salidera bancaria en la que perdió su embarazo de 8 meses y una de las convocantes a la movilización aseguró este martes que “es momento de empezar a tomar decisiones que no son políticamente correctas pero sí necesarias, como la construcción de cárceles”.

“Hoy tenemos que decir basta todos porque no podemos naturalizar esta forma de vivir”, sentenció Píparo en declaraciones a radio El Mundo y remarcó que el pedido principal es “de prevención y control”.

“El primer pedido es al gobierno nacional, es un pedido de prevención y control. Queremos que se respete el derecho a la vida, necesitamos control por parte de la policía para que nos proteja a todos”, señaló una de las convocantes de #ParaQueNoTePase, que en las ultimas semanas se difundió a través de las redes sociales.

“Sabemos que esto no pude cambiar de un día para el otro, pero las cosas tienen que tomar otro rumbo. Tenemos que empezar a discutir los temas en las facultades así como también exigirle al Consejo de la Magistratura que empiece a controlar a los jueces y sus fallos”, propuso.

“Los beneficios domiciliarios son libertades”, apuntó, y consideró que “hay que limitar las excarcelaciones” y “construir nuevas cárceles” ante un sistema carcelario colapsado.

Además, agradeció la difusión en “los medios de comunicación” de la marcha al Congreso y manifestó que la repercusión de la convocatoria se debe a que “nunca estuvimos tantas víctimas juntas apoyando la causa, es algo inédito”.

Por su parte, Matías Bagnato, otro de los convocantes, remarcó que la misma no es organizada por ningún partido político, ya que “la gente no puede pensar que esta marcha es política, solo queremos pedir seguridad y justicia”.

“No voy a manchar la memoria de mis viejos o de mis hermanitos por un político”, afirmó el hombre, sobreviviente de la Masacre de Flores, y explicó que “hoy habrá un escenario y la idea es que la convocatoria sea de todos, por eso se eligió dos oradores y no hablará ningún familiar de víctima”.

Explicó también que “en Argentina, para que una causa se mueva” en la Justicia es necesario que se “haga pública” y consideró que esto no debería ser.

Por su parte Viviam Perrone, integrante de Madres del Dolor, aseguró que “no estamos presionando ni para mano dura ni blanda, sino justa. Nos parecen bien los proyectos del gobierno pero no queremos que queden sólo en proyectos”.

“No queremos que haya justicia por mano propia, pero si me llegan a tocar a otro hijo no sé cómo puedo reaccionar”, expresó en declaraciones a radio Provincia y agregó “nos dicen que los tiempos de la Justicia no son nuestros tiempos, pero a nosotros el tiempo nos juega en contra”.

En tanto, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, destacó este martes los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo para proteger a la víctima y darle más protagonismo en el proceso judicial.

El funcionario consideró que las propuestas “tienen como objeto principal constituir a las víctimas de los delitos como sujetos de derechos en el marco de los procesos penales, dotándolos de capacidad y herramientas que les permitan ser informados, escuchados y ser asistidos por el Poder Judicial”.

La gobernadora María Eugenia Vidal presentó el 21 de septiembre pasado, ante la Legislatura provincial, una reforma al Código Procesal Penal y otra a la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires para avanzar en este sentido.

