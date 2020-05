Faurie: «Es un error estratégico levantarse de la mesa de negociaciones del Mercosur»

Diputados de Juntos por el Cambio y el ex Canciller argentino Jorge Faurie rechazaron la decisión de la Argentina de salir de las negociaciones de libre comercio en curso en el Mercosur, durante una reunión virtual organizada por Fernando Iglesias (presidente de la Comisión del Mercosur). También participaron Facundo Suárez Lastra (vicepresidente de Relaciones Exteriores), Alejandro García (presidente de Industria) y Gabriela Lena (presidenta de Comercio), entre otros.

Es “un error estratégico levantarse de la mesa de negociaciones”, cuestionó Faurie, y señaló que la decisión de la Cancillería representa “una puñalada en el compromiso argentino con el Mercosur”.

“Da la sensación de que nuestros tres socios podrían seguir avanzando en las negociaciones. Si esos tratados avanzaran (y la Argentina no los suscribe), nuestros productos podrían verse perjudicados” para seguir circulando, advirtió el ex ministro. Y subrayó que se está creando “una convivencia extraña” en el bloque. “La defensa de que se está protegiendo a la industria frente a la pandemia no es un argumento. Eso nos va a conducir a los peores escenarios.”

El diputado Iglesias, anfitrión del evento en una sala del Anexo junto a algunos de sus colegas, expresó su rechazo a la decisión inconsulta de la Cancillería. “Nos resulta llamativo que el Poder Ejecutivo, a través de un simple secretario, pueda poner en cuestión políticas de Estado que tienen décadas. Y sobre esto tendrá que responder el Canciller”, explicó Iglesias, que mostró su malestar porque la información llegó desde Paraguay y no de la propia Cancillería.

“Estamos teniendo problemas con todos los países de la región, en una verdadera pandemia de mala práctica de las relaciones exteriores”, fustigó Iglesias a la gestión del canciller Felipe Solá.

En su intervención, Suárez Lastra lamentó la “falta de información de calidad sobre el asunto”. “No sabemos si hubo consulta al área jurídica de la Cancillería antes de tomar esta decisión. Y no hubo ninguna consulta previa al Congreso, es una anomalía”, rechazó el diputado radical. “Es urgente una aclaración al Congreso, a la ciudadanía y a los socios del Mercosur.”

También fueron parte de la reunión representantes de diversos sectores de la economía que se verían afectados por la decisión de la Cancillería, como la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC).