Fernando Pose: «En San Isidro, cerraron comercios y empresas, proponemos un Banco Municipal»

El candidato a concejal de San Isidro por el Partido Socialista en el frente Consenso Federal, Fernando Pose, conversó con 4SEMANAS sobre el impacto de la crisis en el distrito, los proyectos para llevar al legislativo local y además denunciaron el accionar de la agrupación vecinalista ConVocación con la distribución de boletas y los nexos con el macrismo.

«En San Isidro, Consenso Federal está compuesto por el Partido Socialista, la Coalición Cívica disidente, el GEN, la CTA y la Rojo Punzó», contó Pose que buscará volver al concejo deliberante.

Entre las propuestas que plantea Consenso Federal en San Isidro, Pose destacó: «La primera propuesta es abrir un banco municipal para microemprendimientos, que no es ninguna novedad sino que se trata de colaborar con la gente que más lo necesita. En San Isidro tenemos escuelas de formación que no son tan importantes en cuanto a la difusión, entonces intentamos darles un vuelco con mayor difusión y ligarlo al Banco de Microemprendimientos. Las escuelas de formación preparan a la gente en oficios, pero cuando salen de la escuela no tienen posibilidad de ejercerlos. Ahí el Estado debe estar presente con una ayuda económica para que esa gente pueda salir adelante mediante un préstamo».

Otra iniciativa tiene que ver con la Banca 25 que permitirá a los vecinos presentar sus iniciativas en el Concejo, sino también «que vengan una vez al año a defender ese proyecto, como ocurre con el Presupuesto Participativo. También estamos prpponiendo una Dirección del cuidado del Medio Ambiente, una escuela municipal para chicos autistas y un geriátrico municipal para el cuidado para nuestros vecinos mayores, entre otras propuestas».

Sobre la situación económica y social en San Isidro, Pose explicó que «hemos notado cierres de comercios y empresas que se han ido del distrito o han cerraron. También se nota mucha gente en situación de calle que antes no se veía. Por eso proponemos una baja en los impuestos y una reducción».

Sobre la oposición y el desempeño del partido vecinalista ConVocación, Pose advirtió sobre el accionar de este espacio que podría ser denunciado por el uso de las boletas electorales: «es un partido vecinal que tiene todo el apoyo, el aparato y la logística del Gobierno nacional. Tienen una aplicación que ofrece el delivery de boletas. Además, tienen todas las boletas de todos los partidos. ¿Cómo puede ser que ya tengan todas las boletas de todos los partidos? Esto será denunciado próximamente en la justicia electoral».

