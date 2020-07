Fibrosis Quística: el proyecto obtuvo dictamen

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García destacó este martes que «lo importante es que el medicamento parece que funciona bien y que lo estamos haciendo una política nacional» al exponer en forma remota durante una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.

Asimismo, instó a los legisladores a que «miren con mucho detenimiento los artículos 5, 6, 7 y 13» del proyecto de ley CD-98/19 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis. «Me parece que ahí está el nudo de cosas que son muy difíciles de cumplir y contrarias a tratados internacionales sobre discapacidad y leyes nacionales sobre medicamentos», añadió para luego advertir sobre «inconvenientes de forma también».

«La enfermedad fibrosis quística de páncreas es una dura enfermedad y entiendo los problemas y las circunstancias», prosiguió al tiempo que apuntó que “estamos absolutamente de acuerdo en hacer una política más enérgica y consistente respecto de la enfermedad fibroquística», continuó.

Al respecto, el funcionario consideró que «si bien la ley tiene la intención de proteger a las personas de esta manera, es una ley con inequidad porque es una ley exigible y aplicable a la estructura del sistema nacional: es decir quedan fuera de la ley las obras sociales provinciales y por supuesto los que no tengan obras sociales de ninguna especie». «La idea que nosotros veníamos pensando es por ejemplo crear un programa nacional para esta patología, entonces implicaría incluir a todos los argentinos sin exclusiones y tener otra capacidad negociadora con los fabricantes que nos permita trabajar unos temas más drásticos que tiene el sistema de salud», agregó en referencia al costo de los medicamentos.

A continuación subrayó que se trata de «una patología infrecuente pero muy cara» y que «el conflicto es con los laboratorios” y “los precios inaccesibles». «Entendemos el espíritu de la ley pero en el sentido que tiene, por las razones que he dicho muy sucintamente, me parece que es una muy buena intención con muy pocas posibilidades de ser concretada: tenemos que trabajar en establecer un programa o un método que permita a todos los argentinos, con equidad federal, acceder al mismo y no este que yo creo que tal como esta sería un interminable conflicto tribunalicio y muy difícil de ser cumplido por casi ninguna institución».

Una vez concluida la exposición, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (FdT) informó que “el oficialismo del Senado tiene la voluntad de hoy firmar dictamen de la media sanción tal cual está sobre fibrosis quística” y que “el Presidente de la Nación se acaba de comunicar con la Vicepresidenta de la Nación y le ha pedido que el oficialismo de esta Casa firme hoy dictamen tal y como está la media sanción de Diputados”. “Las correcciones o los inconvenientes que recién acaba de plantear el ministro de Salud de la Nación, sobre todo el art 6 respecto de la nominalidad de los medicamentos, va a ser corregido mediante decreto parcial por el el mismo Presidente de la Nación”, detalló. “Es voluntad del oficialismo de esta Casa que podamos tratar este proyecto de ley sobre tablas en la próxima sesión del jueves próximo, para eso necesitamos de la voluntad de la oposición porque se necesitan dos tercios”.

A continuación los legisladores integrantes del plenario hicieron uso de la palabra, luego de lo cual se pasó a la firma del dictamen. Durante la reunión también estuvieron a consideración los proyectos S- 1459/20 de autoría del senador por Mendoza Julio Cobos (UCR) y S- 1557/20 de la senadora por San Juan Cristina López Valverde (FdT) y el senador por Córdoba Carlos Caserio (FdT).