Finalmente, si habrá sanciones para los policías manifestantes: Lo confirmo Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, adelantó que habrá sanciones contra los agentes de la Policía Bonaerense que se manifestaron durante tres días en distintos puntos de la provincia, incluso frente a la Quinta de Olivos.

“Por supuesto que vamos a sancionar, no tenga ninguna duda. Cómo no vamos a sancionar a aquellos que han incumplido con su función», confirmó Berni. Aunque también señaló que «no vamos a hacerlo a lo tonto y a lo rápido porque nuevamente empiezan las presiones».

Qué dijo Berni sobre la protesta de la policía bonaerense

El gobernador Axel Kicillof había evitado hablar de sanciones a los policías que se manifestaron, y mencionó que de eso se iba a encargar la Justicia. El gobernador había intentado pacificar durante el anuncio del nuevo Plan de Seguridad para la Provincia, que conllevó, entre otras cosas, a un aumento en los sueldos básicos de los agentes de la Bonaerense a $44.000.

Luego del anuncio de Kicillof, como así también del anuncio de Alberto Fernández, que transfirió el equivalente en un punto de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia, las protestas de disiparon.

Un pequeño sector de policías quedó en Puente 12 con el pedido de una garantía de que no tendrían sanciones. Según las palabras de Berni, ese pedido no será cumplido por la administración provincial. El ministro no dio detalles sobre cómo y a quiénes se le aplicarían dichas penas.