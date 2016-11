Fiscal uruguayo cuestionó el informe ambiental de la exBotnia

Consideró “sospechoso” que estuviese “bastante tiempo oculto” y aseguró que siempre fue difícil “verificar algunas de las operaciones que se hacían en el interior” de la planta.

El fiscal uruguayo Enrique Viana criticó el monitoreo conjunto entre Argentina y Uruguay sobre el impacto ambiental de la planta Orión (UPM ex-Botnia) y tildó de “sospechoso” que estuviera “bastante tiempo oculto”, tras advertir sobre un “acuerdo tácito” entre ambos estados para no difundir los resultados.

Viana, que fue fiscal ambiental del país vecino aunque luego fue desplazado del cargo, aseguró que el estado uruguayo se hizo “socio de Botnia”, por lo que -según entendió- es “difícil pedir objetividad” en el control.

“Sabemos indirectamente que hubo dificultades muchas veces para ingresar a la planta y desde la planta verificar algunas de las operaciones que se hacían en el interior, pero este tipo de cosas no se van a informar”, enfatizó, al referirse a la confección del informe binacional.

A su entender, “el hecho de mantener esto durante bastante tiempo oculto es también sospechoso”.

“Me consta que había un acuerdo tácito de las dos delegaciones para no divulgar esta información, no era cierto que solo había una oposición del lado argentino. A mí me consta de que cuando nosotros requerimos en un expediente judicial información a la CARU, la delegación uruguaya negó darles esa información a las autoridades judiciales uruguayas”, subrayó el fiscal en declaraciones a radio Milenium.

A la vez, resaltó que “el Estado uruguayo se ha hecho socio de esta industria (celulosa) y especialmente se ha hecho socio de Botnia”.

