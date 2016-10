Fracasó audiencia y Cristina Kirchner demandará a periodistas

La expresidenta iniciará acciones legales contra Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, que la acusaron de realizar maniobras de lavado de dinero.

La audiencia de mediación reclamada por la expresidenta Cristina Kirchner a periodistas que la acusaron de presuntas maniobras de lavado de dinero se llevó a cabo este miércoles sin la presencia de los comunicadores, por lo que la exmandataria procederá a demandarlos.

Tras una hora y media en el despacho de la mediadora María Etelvina Notari, la exjefa de Estado se retiró del lugar escoltada por un grupo de militantes y no realizó declaraciones. El objetivo de la líder del Frente para la Victoria era que los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki se retractaran de lo publicado en una serie de notas en los que la acusaron de presuntas maniobras de lavado de dinero.

“Lanata es muy guapo con su micrófono, pero cuando lo atacás y lo traés a una mediación no da la cara. Es típico de los cobardes. No vino porque es un cobarde que no quiso enfrentarla”, sostuvo el abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Kirchner.

Al respecto, el letrado anticipó que se iniciará una causa por calumnias, injurias y difamación y resaltó que “la instancia siguiente es el juicio”. El conductor de radio y televisión había anticipado en la previa que su “intención” era “que la audiencia fuera televisada y estuvieran los medios de comunicación presentes”, justificación que fue acercada a través de un escrito dirigido a la Notari.

