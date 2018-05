Francisco inauguró por videoconferencia la sede de Scholas en Villa 31

Desde el Vaticano, Jorge Bergoglio animó a los chicos a “que no se duerman y que no pierdan la capacidad de soñar despiertos”.

El papa Francisco inauguró hoy a través de una videoconferencia desde el Vaticano la sede porteña de la fundación pontificia Scholas Occurrentes en la Villa 31, donde estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tocó una orquesta juvenil y actuó el grupo Scholas Música, que presentó un rap.

“Vamos a bendecir no solo la sede, sino el esfuerzo y sus sueños. Soñar es muy lindo pero es necesario seguir adelante, porque a los sueños los bajan de un hondazo”, les dijo el pontífice desde la sede romana de la fundación a los jóvenes que lo escuchaban en la Ciudad de Buenos Aires.

“Bendigo a todos los que trabajan, que creen en los jóvenes, los chicos y chicas, que son el mañana. Bendigo este trabajo, esta voluntad, estas ganas de diseminar el bien”, aseveró Francisco minutos antes del mediodía (las 17 en Roma).

El pontífice visitó la sede vaticana de la institución que preside a nivel mundial el argentino José María del Corral y desde allí dialogó con la flamante oficina en el asentamiento ubicado en el barrio de Retiro y escuchó el rap fraseado por Jorge Barrios, de 21 años, que vive en el lugar.

“Un amigo me invitó y me dijo que nos iban a ayudar a grabar canciones; para mí es importante este lugar porque puedo dar a conocer lo que hago y la música me encanta”, contó el joven rapero que se hace llamar por su nombre artístico “Jhore” y forma parte de Scholas Música desde hace un año

A su vez, aclaró que si bien “ahora está trabajando”, le gustaría dedicarse un poco más a la música y “estar acá es parte de ese sueño”.

Desde el Vaticano, en medio de las charlas con cinco países que hizo durante casi dos horas, Jorge Bergoglio animó a los chicos a “que no se duerman y que no pierdan la capacidad de soñar despiertos, porque soñar dormido sueña cualquiera”.

“También les diría que ustedes no se dejen robar la esperanza, ni la capacidad de soñar”, señaló luego de pintar un cuadro en vidrio junto a un grupo de 14 artistas, donde dejaron grabada la impresión: “la educación empieza con el arte”.

En un clima distendido, el Papa solo evadió cuando uno de los jóvenes de Estados Unidos le preguntó por qué equipo iba a hinchar en el mundial. “Suerte que no me preguntaste por qué equipo voy a estar rezando en contra”, dijo entre risas.

Durante la charla con los jóvenes de Argentina, Colombia y Mozambique, donde también inauguró sedes, Francisco los convocó a “no jubilarse antes de tiempo”.

“No hay cosa más triste que ver un joven de 15, 25 años jubilado, porque no se anima a soñar, no se anima a creer, no se anima a arriesgar”, les dijo, sentado junto a Victoria Morales Gorleri, Directora Nacional de Responsabilidad Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Ustedes que nacieron ahora no se olviden que el mundo no empezó con ustedes, que la patria no empezó con ustedes. Miren hacia atrás, a las raíces que les dieron identidad a sus pueblos. Tomen esas raíces y den un paso adelante pero con un pie apoyado en las raíces porque si no se van a caer”, sugirió el Papa antes de despedirse.

En tanto, Rodríguez Larreta aseguró durante la conexión con el pontífice que “es un día de mucha emoción, es el aniversario del fallecimiento del padre Carlos Mugica, todo un símbolo. Es muy emocionante tener la sede de Scholas en el barrio 31”.

“Scholas siempre está con un mensaje de unidad, de paz, de puente, de promover el desarrollo de los chicos. Tenemos el sueño de integrar el barrio 31, siempre respetando el arraigo”, aseveró.

“Lo mismo que estamos intentando llevar a otros barrios de la Ciudad. Soñamos con que Buenos Aires sea una ciudad integrada, que los vecinos tengan todos las mismas oportunidades vivan donde vivan”, agregó Rodríguez Larreta.

Durante la ceremonia, la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina 2000, apadrinada por el empresario Eduardo Eurnekián y compuesta por jóvenes de la villa 31, tocó en vivo “Líbertango” y fue aplaudida por el pontífice desde Roma, dado que se trata de una de las obras de Astor Piazzolla preferidas por Bergoglio.

Participaron del acto junto a Rodríguez Larreta, su esposa Bárbara Diez, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, además de los exfutbolistas Fernando Cavenaghi, de River, y Alberto “Beto” Acosta, de San Lorenzo, quien colabora con la asociación civil.

Los exfutbolistas participaron de una demostración de pases de pelota junto a obreros que construyeron la sede de Scholas, espacio cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y construido con la colaboración del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño.