Fuerte cruce entre ex senadora Estenssoro y periodista Obarrio en el debate sobre el aborto

La ex senadora lanzó duras críticas a la Iglesia Católica, mientras que el acreditado del diario La Nación en Casa Rosada sostuvo que el proyecto “crea un incentivo para que aumenten los abortos”.

El debate en las comisiones del Senado sobre la legalización del aborto se caldeó este martes con las exposiciones de la ex senadora María Eugenia Estenssoro, que lanzó duras críticas a la Iglesia Católica, y del periodista Mariano Obarrio, que confrontó con quienes apoyan el proyecto.

La ex legisladora, quien reiteró que se realizó un aborto a los 21 años, cuestionó “los folletos que está repartiendo” la Iglesia en diversas escuelas “donde se adoctrina, porque están llenos de de mentiras científicas e históricas” y “les dicen a los chicos que los anticonceptivos no previenen el aborto, no ayudan a no quedar embarazadas cuando no lo desean”.

“La Iglesia se opuso a la educación pública de Sarmiento, al matrimonio civil, al voto femenino, a la educación sexual, se opone a las campañas de anticoncepción. Se opone a que las mujeres podamos decidir cómo queremos ser madres, cuántos hijos queremos traer al mundo, con responsabilidad y con amor”, señaló.

Tras ello, la ex senadora de la Coalición Cívica disparó: “No hablan de los y las jóvenes violados en instituciones religiosas de la Argentina y de todo el mundo. No hemos visto marchas de la vida convocando a los niños abusados”.

Por su parte, el periodista Obarrio sostuvo que “siempre que algo que es ilegal se convierte en legal, pasa a estar incentivado y promovido” y que el proyecto “crea un incentivo para que aumenten los abortos”, al tiempo que “no tiene en cuenta el derecho de los hombres, tanto que se habla de igualdad de género”.

En este caso, el cruce fue con la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien luego de reclamarle que no trate de “asesinos” a los legisladores, le espetó: “Su puesta en escena de que ustedes son los provida y los que están a favor de legalizar son los pro muerte es la mejor muestra de división de la sociedad en dos”.