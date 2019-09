Burgos: «Los violentos volvieron a ganar mientras la oposición frena la Ley Antibarras»

«El mensaje contra las barras mafiosas en el fútbol debe ser contundente. No podemos permitir que los violentos sigan ganando semana tras semana, y quienes disfrutamos del fútbol no podamos participar de un espectáculo futbolístico en paz”, afirmó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Gabriela Burgos (UCR – Jujuy), al referirse a los disturbios generados el miércoles por la noche en las inmediaciones del estadio de Lanús, y los violentos incidentes del martes entre barrabravas de Chacarita.

“Esta semana los delincuentes ganaron otra vez –continuó-. Son noticia nuevamente por hechos totalmente repudiables que no hacen más que demostrar que los movilizan otros intereses y no la pasión por el fútbol. Es evidente que estamos hablando de bandas delictivas basadas en estructuras mafiosas y que cuentan con recursos, que no sólo se dedican a manejar los «trapitos» sino que cometen delitos mucho más complejos y organizados como el narcotráfico, ante los que debemos ser contundentes a la hora de avanzar con la legislación”.

“La ley N° 23.184, de Espectáculos Deportivos, sancionada hace 35 años, quedó totalmente desactualizada. Durante ese plazo la violencia en los partidos de fútbol aumentó considerablemente, la criminalidad organizada fue ocupando un rol cada vez más preponderante y se originaron nuevas modalidades delictivas, por lo que es necesario una reforma legislativa que se adapte a los tiempos actuales e interprete al fútbol como un fenómeno social y cultural único, con problemáticas propias y al que hay que brindarle nuevas respuestas”, remarcó Burgos.

“Recordemos que a fines del año pasado el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley Anti-Barras, el cual fue tratado en el Congreso de la Nación y finalmente aprobado con unanimidad en el recinto de la Cámara de Diputados por 199 votos afirmativos. Sin embargo, se trabó en la discusión de cada artículo en particular, lo que significó que haya tenido que volver a comisión para continuar con su debate. Al momento de la discusión de los puntos claves de la norma, se vislumbró cómo algunos bloques políticos que en un principio acompañaron la propuesta, aun pidiendo sanciones más rigurosas que la propuesta del Ejecutivo, asintieron a la violencia con su silencio y priorizaron más intereses propios y ajenos. Esto es lo que se evidenció cuando el año pasado no se pudo avanzar en el recinto”, remarcó.

El proyecto tenía un sentido tanto preventivo como punitivista, por ello el texto aprobado propone como medidas de prevención, un registro que se va a enriquecer con los datos e información que darán los clubes, con las personas que tienen restricciones administrativas y/o judiciales y su vez establece penas ejemplificadoras y duras para estos delitos y condena con mayor fuerza la delincuencia organizada de las barrabravas, atacando la forma de organizarse, financiarse y moverse que tienen estos grupos delictivos disfrazados de hinchas”, afirmó.

“Si bien desde el 2016, el Ministerio de Seguridad viene dictando resoluciones para prevenir hechos como los mencionados, promoviendo el programa Tribuna Segura y diversas medidas de seguridad en el estadio, con muy buenos resultados, lo cierto es que es necesario contar con más herramientas para combatir la violencia y el delito. Necesitamos una ley que imponga penas más elevadas para hechos delictivos que contienen una gran carga de violencia y convierten en víctimas tanto a los espectadores como a los vecinos del lugar, y al mismo tiempo atacar todas las formas de financiación de estos grupos violentos organizados que utilizan el fútbol como marco para ejercer el poder y hacer sus negocios”, remarcó Burgos.

El martes trascendió la noticia sobre el enfrentamiento de dos hermanas que lideran diferentes facciones de la barrabrava de Chacarita, las que casi desatan una verdadera masacre en su disputa por el poder, y fue impedido por un vecino que ante movimientos extraños alertó a la policía bonaerense logrando el secuestro de una gran cantidad de armamento y evitando una tragedia. Ayer a la tarde, antes del inicio del partido por Copa Argentina que disputaron River y Godoy Cruz, la facción rival de la barra de River Plate se acercaba a la cancha con la intención de copar la tribuna; la Policía dio con la otra facción preparada para atacar por sorpresa, decididos a todo para que sus rivales no ingresaran al estadio. El número de detenidos superó los 100, mayormente por resistencia de autoridad y posesión de entradas falsas. Entre los elementos secuestrados a la barra de River horas antes del partido se registraron armas de fuego, armas blancas, facas, cuchillos y alcohol.