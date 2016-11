Ganancias y Emergencia Social: La oposición logró forzar un acuerdo con el Gobierno

Por Martín Rodríguez Rocha, corresponsal en el Congreso de la Nación.

Ante la inminencia de la sesión especial pedida por la oposición, que significaría que Cambiemos tendría que pagar el costo político de rechazar el tratamiento de la Emergencia Social y Ganancias (esta última donde se podría aprobar sobre la base de algunos de los proyectos con dictamen sin necesidad de los dos tercios del pleno), el Gobierno nacional se reunió con los bloques opositores a fin de acordar el tratamiento de ambas iniciativas y así logró desactivar la sesión de este jueves 24/11.

El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR y del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, confirmó que no se realizará la sesión especial pedida por la oposición, tras una reunión en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, de la que participaron los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Finanzas, Alfonso Prat Gay, junto a todos los líderes parlamentarios del oficialismo y de la oposición, Negri sostuvo en conferencia de prensa: “Queremos manifestarles que tenemos buenas noticias porque mañana –por este jueves- no habrá una sesión especial y no tendremos que discutir reglamentariamente si correspondía o no tratar más de 120 proyectos. El presidente Macri firmó el decreto convocando a sesiones extraordinarias del 1° al 30 de diciembre y en el temario estarán incluidos estos temas (Ganancias y Emergencia Social)”, añadió.

“Desde Diputados, estamos comprometiéndonos a tener el próximo martes una sesión informativa en la Comisión de Presupuesto para empezar a discutir Ganancias. El cronograma sigue el 1° de diciembre, cuando sacaremos dictámenes y todo se discutirá en el recinto el 6 de diciembre”, explicó.

Negri manifestó que las organizaciones sociales que impulsan la ley de Emergencia Social y el Gobierno han llegado a un principio de acuerdo, por ello el oficialismo presentará una nueva iniciativa legislativa en Diputados y se dejará de lado la media sanción del Senado que dispuso la creación de 1 millón de puestos de trabajo. “No tenemos prejuicios con los aportes que pueda realizar la oposición si las propuestas son sostenibles fiscalmente”, añadió el diputado radical.

Por su parte, la diputada nacional Graciela Camaño aseveró que se alcanzó el acuerdo tras“ un compromiso de parte de Cambiemos y del Poder Ejecutivo, en la presencia del Ministro Frigerio y el Ministro Prat-Gay, a partir de un cronograma que nos permite que hoy mismo tengamos la convocatoria a sesiones extraordinarias, con los dos temas presentes en esa convocatoria”.

La presidente del Bloque Frente Renovador-UNA, explicó que existe de parte “del Presidente de la Cámara un compromiso del día martes llamar a comisión informativa, el día jueves sacar el dictamen de ambos, y el día 6 de diciembre ir al recinto de forma ordenada, cada uno con su dictamen, y discutir el tema que nos convoca, que es el tema de Ganancias y de Emergencia social”, concluyó Camaño.