Garavano: no hay “molestia” con el juez Villanueva

El magistrado es el que actúa en Villa Mascardi. El ministro de Justicia pidió que “esclarezca” la situación que se vive en el sur del país.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó este martes que “hoy” no existe “molestia” del Gobierno con el juez Gustavo Villanueva, quien actúa en el caso del joven asesinado Rafael Nahuel, en Villa Mascardi.

“Esa molestia hoy no es tal. Hay distintas posiciones que tienen que ver con el abordaje. Sí es clara la posición del Gobierno en cuanto a no volver a tolerar un ingreso y que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar.

Pero también entendemos que es un lugar difícil y que el juez tiene que evitar conflictos o consecuencias mayores”, dijo Garavano.

En declaraciones periodísticas, el funcionario afirmó: “esperamos que el juez pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible”.

Según consideró, el juez debe “poder esclarecer cuáles fueron las circunstancias en que todo esto sucedió”, en referencia a la muerte de Nahuel, de un balazo.