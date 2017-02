Gigliotti, Domínguez y Erviti ya son del “Rojo”

Los mediocampistas y el delantero posaron con la camiseta de Independiente, junto con el entrenador Ariel Holan y el presidente Hugo Moyano en el predio de Villa Domínico.

Las flamantes incorporaciones del club de Avellaneda hicieron su presentación ante una buena cantidad de periodistas, algunos hinchas y otras autoridades de club como el vicepresidente segundo, Carlos Montaña; el secretario deportivo, Jorge Damiani; y el secretario general, Héctor Maldonado.

Erviti, proveniente de Banfield luego de una salida conflictiva, expresó su satisfacción por sumarse al tercer equipo grande del fútbol argentino junto con San Lorenzo y Boca: “Feliz de jugar, al fútbol agradecido por nueva oportunidad de ser parte de una institución tan importante”, dijo.

Asimismo, Erviti, quien arribó por pedido expreso del entrenador Holan y en calidad de jugador libre, negó que se transforme en “el referente” del plantel y se consideró como “uno más” a pesar de su vasta experiencia.

Por último, el ex Monterrey de México consideró “un orgullo y un gran compromiso” vestir la casaca número 10 de Independiente asociada directamente a la imagen un prócer del club como Ricardo Bochini.

Por su parte, Gigliotti, procedente del fútbol chino tras dos temporadas, señaló que el equipo necesita pelear “las primeras posiciones” del campeonato y otorgarle “una alegría la gente” con la obtención del mismo cuestión que no sucede desde el torneo Apertura 2002.

“El jugador argentino está acostumbrado a la presión. Sabemos que hace bastante que no se logra un campeonato, pero es necesario el apoyo de la gente y nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha”, apuntó el ex Boca Juniors y All Boys.

En tanto, Domínguez, quien jugó en Querétaro de México en la temporada pasada, espera que sea “un buen año” para Independiente y que llegó para aportar al equipo.

Holan también tomó la palabra y aceptó como “decisiones duras y difíciles” el plan de reestructuración del plantel en acuerdo con los dirigentes.

De esta manera, Holan trabajará con un plantel de 31 futbolistas que hoy se entrenó en el predio de Villa Domínico con vistas al amistoso de mañana ante Quilmes, a puertas cerradas, en el estadio Libertadores de América y a la espera de la reanudación del Campeonato de Primera División.

Me gusta: Me gusta Cargando...