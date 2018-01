El Gobierno amplió en US$ 60 millones las Letes colocadas la semana pasada

El gobierno nacional dispuso hoy la ampliación por hasta US$ 60 millones de la emisión de Letras del Tesoro (Letes) en dólares realizada la semana pasada, con vencimiento en enero de 2019.

Lo hizo a través de la resolución 13-E/2018 del Ministerio de Finanzas, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

La misma determinó “la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 25 de enero de 2019, emitidas originalmente el 23 de enero de 2018, por un monto de hasta valor nominal original US$ 60 millones”.

La semana pasada el Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letes, en una licitación en la que se adjudicaron US$ 400 millones a 196 días, con vencimiento el 10 de agosto próximo; y la misma cantidad a 364 días, con vencimiento el 25 de enero de 2019.

La emisión recibió una oferta US$ 4.915 millones, de los cuales US$ 3.174 millones fueron órdenes para la Letra a 196 días y US$ 1.741 millones para la de 364 días.