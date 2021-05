Gollan: “las medidas de cuidado cortaron la subida exponencial de contagios”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó este martes que las «medidas de cuidado» dispuestas por el Gobierno nacional «cortaron la subida exponencial de contagios de Covid-19» y destacó que ya «comenzó a registrarse un descenso en los casos».

«Cuando se toman medidas de cuidado que evitan la circulación del virus descienden los casos», expuso el funcionario durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Allí, advirtió que el dato preocupante es que en la actualidad «entran muchos pacientes jóvenes y quedan muchos días internados» y detalló que «la mayor cantidad de camas que se liberan en terapia es por óbito y no por mejoría del paciente».

Gollan insistió en que «7 de cada 10 pacientes internados por Covid en terapia fallecen» y aseguró que, por eso, «pedimos restringir la circulación del virus, para evitar que mueran argentinos incluso muy jóvenes».

En ese marco, expresó que entre las semanas epidemiológicas 15 y 16 «hubo la misma cantidad de casos», pero destacó que en la última semana «hubo un descenso importante pasando de 11.746 a 9.892 contagios» y remarcó que ello significa «1.854 casos menos en el AMBA».

«Bajaron los contagios un 18% en toda la provincia respecto de la anterior. Eso significa que las medidas dan resultado», recalcó Gollan y graficó que en los centros de testeo de los hospitales «ya no hay colas» porque «la demanda bajó bastante».

«Otro dato es que sigue bajando el porcentaje de personas que dan positivo respecto de los que se testean: pasamos de 46 a 41%», ejemplificó.

Luego, el titular de la cartera sanitaria precisó que «el 73,5% de las camas de terapia intensiva del AMBA están ocupadas (1.634 con covid) y el 54,3% de las del interior (474 con coronavirus)».

Afirmó que el Poder Ejecutivo mantiene reuniones constantes «con las empresas proveedoras de oxígeno» para trabajar en la mejora de la logística de distribución y contó que «al ritmo de crecimiento que veníamos, se iba a necesitar casi el doble de la capacidad de producción de oxígeno».

«No se llegó a esa situación porque se tomaron medidas de cuidado. Es necesario parar los contagios porque los pacientes se quedan muchos días internados y consumen mucho oxígeno», apuntó.

Posteriormente subrayó que en territorio bonaerense ya está vacunado el 94,91% del personal de salud; el 87,6% de los mayores de 70 años; el 57,6% de las personas de 60 a 69 años sin comorbilidades; el 28,8% de quienes tienen entre 50 y 59 años con comorbilidades; y el 16,6% de las personas de 40 a 49 con comorbilidades.

A su turno, Bianco reiteró que «la provincia no se va a sumergir en la anarquía con las normas que dicta la Nación», contó que en territorio bonaerense hay 48 distritos en fase 2, 52 en fase 3, 36 en fase 4 y ninguno en fase 5 y destacó la «responsabilidad» de los intendentes que solicitan bajar de fase al detectar rápido crecimiento de casos para «cuidar la salud» de sus vecinos.

Por otro lado, recordó que el lunes se publicó un decreto que crea un fondo municipal para el sistema de cobro de multas establecido desde enero» por incumplir con las normas de cuidado para evitar los contagios, que tienen un máximo de 4.300.000.

Bianco planteó que la idea es que el cobro de esas penalidades por no usar barbijos o realizar fiestas clandestinas «irán íntegramente al municipio».

«Desbaratamos fiestas clandestinas en barrios cerrados. Con el sistema de multas buscamos que quienes no entienden la gravedad de la situación y no cumplen con el cuidado de la vida, comprendan con el bolsillo lo que con las neuronas no entienden», remató.