Grabois tildó a Pichetto de “chupamedias” de Néstor y Cristina, de “macrista emblemático”

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, dijo que Miguel Pichetto fue un «chupamedia» de Néstor y Cristina Kirchner y «ahora es un macrista emblemático».

«Pichetto fue el chupamedia número uno de Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años, y ahora es un macrista emblemático. Me parece que predica un discurso de odio y xenofobia. Hay gente que se mueve al calor del poder y él tomó una decisión y le fue mal», sentenció Grabois.

Para el referente de la CTEP, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio «lo que busca es consolidar un núcleo de derecha dura, bolsonarista».

Durante una entrevista en la señal de noticias A24, Grabois dijo que los proyectos que encabezan Mauricio Macri y Alberto Fernández no lo apasionan pero aclaró que apoyará al candidato del Frente de Todos.

“Alberto (Fernández) no es Macri, hay una diferencia grande pero debo reconocer que ninguno de los dos proyectos me apasiona. De todos modos, voy a apoyar (al Frente de Todos); sé que no son lo mismo y por eso voy a pelear por un proyecto contra otro proyecto”, puntualizó.