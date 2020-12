Los gremios del Grupo Molinos se unieron y piden un bono de fin de año de $22.000

Los gremios del grupo Molinos se unieron en la lucha por un bono de fin de año de 22 mil pesos.

A continuación, reproducimos el comunicado de los trabajadores:

Somos trabajadores esenciales y durante esta pandemia le pusimos el hombro a la situación para que no haya dsabastecimiento, garantizando que no haya alimentos para la mesa de cada familia Argentina. Nos expusimos al virus para garantizar esto e incluso muchos compañeros se infectaron y pasaron jornadas muy duras a causa del Covid-19, sin embargo en todo este periodo las empresas que pertenecen al Grupo Perez Companc no pararon de producir en ningún momento.

Por eso entendemos que es justo que seamos reconocidos con un bono navideño. Nuestras familais se lo merecen por todo lo que tuieron que soportar en este tiempo.

Las marcas que conforman Molinos, los reclamos contienen a cerca de 2.000 trabajadores de las plantas de Matarazzo (Villa Adelina), Gallo (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), Arlistán (Del Viso), La Salteña (Burzaco), Lucchetti (Tortuguitas) y los repositores de Molinos.

En los próximos días avanzaremos con asambleas en cada una de las plantas y, en el caso de que no quieran dar un bono, es muy probable que la semana que viene estemos haciendo una caravana a las oficinas de Victoria, donde están los CEOs de la compañía.