Habemus Acuerdum con el FMI: se eleva en US$ 7.100 millones el convenio firmado en junio

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron este miércoles un nuevo acuerdo que eleva en US$ 7.100 millones el monto original de US$ 50.000 millones firmado en junio, a la vez que adelanta desembolsos por US$ 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019.

El entendimiento fue divulgado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida en el consulado argentino en Nueva York.

El préstamo para 2018 pasó así de US$ 6.000 millones a US$ 13.400 millones, mientras que para el próximo se elevó de US$ 11.400 millones a US$ 22.800 millones.

Hasta ahora, la Argentina recibió por parte del Fondo US$ 15.000 millones y otro giro previsto para principios de este mes quedó en suspenso a raíz del inicio de las nuevas negociaciones.

“Hemos acordado mejorar los montos”, destacó Dujovne, quien aseguró que los desembolsos ya no tendrán “carácter precautorio como establecía el acuerdo original” alcanzado en junio, lo cual significa que estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.

El ministro destacó que en el marco del acuerdo se decidió “reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”.

A su turno, la directora gerente del FMI, quien en la noche del martes compartió una cena con Macri, renovó su apoyo al Gobierno argentino y resaltó: “La Gerencia del Fondo aprobó el programa”.

“Llegamos a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan al acuerdo ´stand by´”, indicó la funcionaria y agregó que “todo se hace para ayudar a la Argentina a afrontar los desafíos que tiene su economía”.