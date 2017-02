Habrá paridad de miembros de Primera y del Ascenso en el nuevo estatuto

El nuevo estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino prevé para el Comité Ejecutivo una conformación con siete miembros de clubes de Primera División y otro bloque de siete representantes del ascenso y del Consejo Federal, mientras que en caso de empate en alguna votación definirá el nuevo presidente de la AFA.

Tras una reunión realizada este martes entre dirigentes de todas las categorías en la sede de la calle Viamonte, se resolvió también que para la Asamblea habrá 22 miembros de la Primera División, 21 del ascenso y tres del denominado grupo de interés, conformado por el fútbol femenino, el Futsal, Fútbol Playa, junto con jugadores, árbitros y técnicos retirados de la actividad.

La modificación respecto del primer estatuto recomendado por la FIFA es la cantidad de miembros del ascenso, de 18 a 21, en desmedro de los 6 iniciales del grupo de interés, que pasará a tener 3.

Además, se estableció que los lugares de Primera División serán para los 22 clubes con el mejor promedio en la actual tabla del descenso.

Los 21 del ascenso estarán conformados por 6 miembros de la B Nacional, 5 de la Primera B, 2 de la Primera C, 1 de la Primera D y 7 del Consejo Federal, entre ellos 2 del Federal A y 5 de las Ligas del interior.

Y el grupo de interés estará formado por un miembro del fútbol femenino, uno que surja entre el Futsal y Fútbol Playa, y el restante elegido entre ex jugadores, ex árbitros y ex técnicos.

Ahora, el borrador con estas modificaciones deberá ser enviado a la FIFA para su aprobación.

También se resolvió adelantar para el 16 de febrero (en principio iba a ser el 20) la apertura de sobres de las ofertas que acerquen las distintas empresas interesadas en televisar el fútbol argentino: en principio, hoy son Fox Sports-Turner, ESPN y Consor.

Y se estableció para el 20 de febrero (estaba pautada para el 27 pero será feriado por carnaval) la asamblea para la rescisión del actual contrato del Fútbol Para Todos (FPT), la aprobación del nuevo contrato con la empresa que resultare elegida, la modificación del estatuto de AFA y la creación de la Superliga, según anunció el presidente de Lanús, Nicolás Russo.

Se mantiene la fecha del 16 de marzo para la Asamblea donde se elegirán las nuevas autoridades del organismo que regirá los destinos del fútbol por los próximos cuatro años.

De los clubes “grandes”, sólo estuvieron el titular de River, Rodolfo D’onofrio; y el vicepresidente segundo de San Lorenzo, Roberto Álvarez.

El presidente de Rosario Central, Raúl Broglia, calificó de “positiva” la reunión de hoy, primero por separado entre clubes de primera y ascenso; y luego conjunta, “porque hubo un principio de acuerdo con la gente de la B Nacional”.

“Se trató la cantidad de miembros para el Comité Ejecutivo y para la Asamblea y ahora las modificaciones serán enviadas a la FIFA para su aprobación”, explicó Broglia, quien se mostró “esperanzado” en reanudar el fútbol el 3 de marzo próximo.

En ese sentido el titular del club rosarino indicó que “si no se abona enseguida la rescisión del contrato del FPT, se le pedirá al nuevo licenciatario de los derechos audiviosuales una especie de adelanto para que los clubes se puedan mover, porque sin plata es imposible que el ascenso comience”.

Por otra parte Broglia consideró que el titular del Tribunal de Disciplina de la AFA, escribano Fernando Mitjans, involucrado en una escucha telefónica con el presidente de Boca Daniel Angelici, “debe renunciar”.

“No estoy en el tema pero el audio que se escuchó lo deja expuesto, quedó mal visto, y como dirigentes e hinchas lo que pasó generará recelo de aquí en más con él”, completó el presidente de Central.

El vicepresidente de Los Andes, Daniel Legano, señaló por su parte que el jueves próximo en la AFA, a las 16.30, “nos vamos a reunir todos los de la B Nacional para acordar todo lo tratado, porque ayer éramos pocos”.

Según Legano “los dos sectores (Primera y Ascenso) tuvieron pérdidas y ganancias “porque se debió ceder en algunas cosas para beneficiarse en otras”.