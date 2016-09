Hallaron a los seis jóvenes organizadores de la fiesta “Proyecto XXX”

Los convocantes tienen entre 15 y 19 años y uno de ellos declaró que no lo hicieron por dinero, que pidieron con anticipación a los concurrentes que no provoquen problemas y que no creían que iban a ir tantos chicos.

Fuentes de la investigación informaron a Télam que los convocantes a la fiesta fueron localizados esta tarde y algunos de los mayores prestaron declaración testimonial en la comisaría local.

“La consigna era: No ropa deportiva. No armas. No problemas”, declaró, según los voceros, Hugo Gabriel Gómez (18), considerado por los pesquisas como uno de los principales organizadores del evento.

Este chico aseguró en su declaración que no creían que iba a concurrir tanta gente y que no habían organizado la fiesta para ganar dinero, por lo que, aseguró, que no cobraron entrada, ni vendieron bebidas.

Aclaró que cada concurrente debía llevar lo que iba a tomar y que la seguridad “la hicieron de onda” cuatro familiares de una de las organizadoras.

Notas relacionadas: