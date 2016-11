Hay que pasar las fiestas: Sturzenegger promete que la economía “va a crecer el año que viene”

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó este miércoles 16/11 que la economía argentina “va a crecer el año que viene” después de “cinco años” en los cuales Argentina no creció, declaró que “la mejor manera” de que el país “crezca es con una baja tasa de inflación” y aseguró que el sector financiero “ha sido uno de los grandes beneficiarios” de la inflación.

Al exponer ante la comisión de Acuerdos del Senado, que analiza la aprobación de su designación y la de otros directores de la entidad, Sturzenegger explicó que como conductor del Banco se fijó tres ejes como política de la entidad para lograr que Argentina “tenga inflación baja y sostenida como tienen los demás países del mundo”.

Sturzengger aseguró que se ha bajado la inflación en este segundo semestre y en comparación con el primero, afirmó que el año próximo va bajar aún más y sostuvo que la economía “va a volver a crecer el año próximo” y que “hay tiempos donde esa tasa de interés real va a tener que mantenerse positiva de entre el tres y cinco por ciento”.

AddThis Sharing ButtonsShare to TwitterShare to FacebookShare to WhatsAppShare to ImprimirShare to Más…

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó este miércoles que la economía argentina “va a crecer el año que viene” después de “cinco años” en los cuales Argentina no creció, declaró que “la mejor manera” de que el país “crezca es con una baja tasa de inflación” y aseguró que el sector financiero “ha sido uno de los grandes beneficiarios” de la inflación.

Al exponer ante la comisión de Acuerdos del Senado, que analiza la aprobación de su designación y la de otros directores de la entidad, Sturzenegger explicó que como conductor del Banco se fijó tres ejes como política de la entidad para lograr que Argentina “tenga inflación baja y sostenida como tienen los demás países del mundo”.

Sturzengger aseguró que se ha bajado la inflación en este segundo semestre y en comparación con el primero, afirmó que el año próximo va bajar aún más y sostuvo que la economía “va a volver a crecer el año próximo” y que “hay tiempos donde esa tasa de interés real va a tener que mantenerse positiva de entre el tres y cinco por ciento”.

“El segundo punto que se ha fijado la entidad es el desarrollo del sector financiero y cómo hacer para que ese dinero vuelva. Los créditos como porcentaje del PBI son 13 por ciento”, precisó, y declaró que estamos “muy mal como punto de partida”.

El presidente del Banco Central explicó que la tercera meta que se impuso es “la eliminación del efectivo e ir a un sistema de funcionamiento de la economía más basado en pagos electrónicos”.

A su lado, el vicepresidente del Banco, Lucas Llach, consideró que “la clave para combatir la inflación es que como Banco Central no dependamos de lo que está pasando con las cuentas públicas” y que la entidad tenga como norma que las transferencias al Tesoro, si las hay, sean muy pequeñas” y que “no haya que estar emitiendo para financiar al Gobierno”.

Sturzenegger precisó que el Banco “ha comprado este año 12 mi millones de dólares para acrecentar sus reservas” y precisó que en “términos reales la tasa de interés es 3 por ciento”.

Detalló que en cuanto a la inflación se decidió “abordar un camino que Argentina nunca probó pero que todos los otros países probaron, y construir un Banco Central con credibilidad fuerte. manejando la tasa de interés” y advirtió que hasta ahora se ha dado “una trampa complicada porque la economía ha quedado sin capacidad de ajuste a los shocks que vienen porque no tiene los mecanismos”.

“Entonces lo que tratamos de hacer es, en vez de usar el tipo de cambio, decidimos transitar un camino más arduo que es la baja de inflación con tipo de cambio flotante”, dijo, y añadió que “este esquema funcionó en todos los países con procesos de metas de inflación, con un banco central focalizado en esto y así bajaron sus tasas de inflación a niveles donde la gente deje de pesar en la inflación”.

Indicó que en abril pasado hubo ajustes de precios con tasas de interés del 38 por ciento y en ese momento dijimos que no íbamos a tocar esa tasa hasta ver que esa inflación bajara. Empezó a ceder y llegó al 25,75″, y subrayó que la inflación promedio de los últimos tres meses ha sido 1,2 mensual”.

Respecto al segundo ítem que se fijó como meta, el desarrollo del sector financiero, Sturzenegger afirmó que en los últimos años quedó convertido en cuentas sueldo y que para que vuelva a crecer la tasa de inflación “debe ser positiva”.

“En eso se basan los instrumentos como el UVI (Unidad de Vivienda) que de por sí generan tasa de interés positiva, el valor de poder adquisitivo está protegido y encima paga tasa de interés”, explicó, pero agregó que “esto deberá ser complemetado con una reducción de costos del sector financiero que ha sido uno de los grandes beneficiarios de la inflación”.

“Nuestro objetivo ahora es la baja inflación que es lo más conducente para la recuperación de la economía”, dijo, y admitió que “la inflación le comió el 20 por ciento del salario al 10 por ciento más pobre de la población mientras que al 10 por ciento más rico solo el 2 por ciento”.

También aseguró que la recaudación “cayó porque el Poder Ejecutivo decidió, con el apoyo de ustedes (en alusión a los parlamentarios) bajar impuestos como el impuesto a las ganancias y el IVA”.

La comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma los pliegos del presidente del Central y del vice, Sturzenegger y Llach, del síndico titular, Juan Carlos Isi y de los directores Francisco Eduardo Gismondi, Demián Axel Reidel, Pablo Curat, Horacio Tomás Liendo y Fabián Horacio Zampone.