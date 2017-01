Hebe de Bonafini defendió a los manteros: “los llevan presos cuando consiguen un laburo”

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró este miércoles 11/1 que le da “mucho dolor” la “imagen tétrica” de los operativos policiales contra manteros en la zona porteña de Once, al tiempo que se quejó de que a la dirigencia política no le interesan esas personas porque “son pocos y no traen votos”.

“Están muy solos. Es un país que te deja sin trabajo y cuando conseguís algos miserable, porque vender cosas en la calle al sol, la lluvia, maltratados siempre por la cana es un trabajo miserable. Pero algo es algo. Y después se lo quitan, se lo sacan, le roban todo lo que tienen, le rompen los puestos con un odio terrible. ¿No dicen que son vagos que no quieren trabajar? ¿Y después los llevan presos cuando consiguen un laburo?”, sostuvo la dirigente.

En diálogo con Radio del Plata, la referente de los derechos humanos contó que en la noche del pasado martes fue a visitar a los manteros detenidos y que llamó al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, para pedirle trabajo para uno de ellos que vestía la camiseta del club de Boedo.

“Me da mucho dolor porque son pibes jóvenes. La imagen en Once era tétrica: 200 mil policías pertrechados como para la guerra y la gente amuchada en un lugar, abajo de la sombra”, manifestó.

Finalmente, Hebe de Bonafini apuntó contra la dirigencia política y aseguró que no se interesan por los manteros porque “son pocos y no traen votos”.