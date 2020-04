Heller: Argentina necesita “primero crecer para después pagar” a los acreedores

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, aseguró este miércoles que Argentina «necesita primero crecer para después pagar» y apuntó que el país «tenía una situación de deuda insostenible» desde antes de la pandemia de coronavirus.

Heller respaldó la oferta de reestructuración del Gobierno a los bonistas y evaluó que, aunque «nadie piense que del otro lado van a aplaudir, esa es la oferta que el país analizó y cree que está en condiciones de poder afrontar».

«El país estaba en default antes de esto y no por no poder pagar el bono, sino desde que (el ex presidente Mauricio) Macri apareció diciendo que le iba a pedir al FMI porque ya nadie le prestaba un peso», dijo Heller en declaraciones a la radio AM 750.

Según el diputado del Frente de Todos, «ahora hay que reestructurar y Argentina dice que necesita varios años para que la deuda deje de agobiarla y pueda retomar el crecimiento, pero la expectativa no es caer en default sino llegar a un acuerdo».

El ministro de Economía, Martín Guzmán, «dijo que Argentina está técnicamente en default y eso quiere decir que no se podrá ir a los organismos internacionales de crédito, cosa que ya hace años no se puede», sostuvo Heller, quien resaltó la «firmeza y convicción» de la oferta a bonistas.