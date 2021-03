Heraldo Cayuqueo: “Parece que tuviéramos enemigos de adentro y de afuera del peronismo”

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (U.O.C.R.A) de La Matanza, Heraldo Cayuqueo, se mostró preocupado por la falta de obras en el distrito: “Son buenos los anuncios como se los he manifestado a los compañeros que están en el gobierno nacional pero hay que transformar en hechos los dichos. En la matanza prácticamente hay muy poca obra pública. La obra grande que salió ahora es la de Gregorio de Laferrere, de la calle comodoro Py y los pasos a nivel, pero el trabajo llega apenas en cuenta gotas”.

En una entrevista concedida al programa Pedro Artaza y sus Noticias el reconocido dirigente expresó “Hay muchas cosas que resolver yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo y empezar a empujar a este país entre todos como bien dice el Presidente y el Papa- acá nadie se salva solo- necesitamos de todos los argentinos por eso yo soy muy dialoguista hablo con todo el mundo no importa la ideología política que tenga porque creo que a este país como decía el general Perón lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”.

En ese sentido, el líder de los trabajadores de la construcción, también presidente de la Agrupación Construyendo Futuro, propuso “Ese es el camino hay que convocar a la oposición a los empresarios a los trabajadores a la iglesia porque estoy convencido que el diálogo es el mejor camino para pensar un proyecto de país a corto mediano y largo plazo”.

“Pero si seguimos estando todos contra todos como parece que estamos lo digo como peronista y desde adentro del peronismo, parece que tuviéramos enemigos de adentro y de afuera del peronismo y quizás sean más los de adentro que los de afuera porque lamentablemente cuando uno se desayuna que se elije como presidente del peronismo al compañero Alberto Fernández y te encontrás de la noche a la mañana con una lista donde figuran compañeros que seguramente se lo habrán ganado pero yo hubiese querido ser partícipe de la decisión de la elección de esos compañeros o poner mi voto y consolidar ese mandato pero lamentablemente un día nos vamos a desayunar con que también está armada la lista del peronismo de la provincia de Buenos Aires y del distrito de La Matanza y nosotros no tuvimos la posibilidad de debatirlo de colocar nuestro voto para que también este integrada por otros compañeros peronistas”, cuestionó.

En ese mismo tono remarcó “(…) pero decimos una cosa y hacemos otra ¿no tenemos derecho a emitir nuestro voto? ¿Por qué los afiliados peronistas no tenemos derecho a participar con nuestro voto de la elección de las autoridades de nuestro partido? ¿Porque este despropósito de encerrarse en un cuarto donde no participan todos los afiliados, todos los peronistas, como si no tuviésemos derecho a participar, de emitir nuestro voto? Ni siquiera nos tienen en cuenta, hay gente que ha venido a destruir el peronismo, yo creo que vamos a la destrucción del peronismo porque hay gente que lamentablemente no busca la unidad del peronismo sino la destrucción del peronismo con esto”.

“Nosotros somos peronistas y apoyamos a los gobiernos que vienen del peronismo y lamentablemente no somos tenidos en cuenta. El peronismo se destaca por la justicia social el bienestar de la familia la educación el trabajo yo no veo que haya una mesa de diálogo donde podamos empezar un trayecto que sea viable. Al contrario estamos todos contra todos”, expuso Cayuqueo.

“ Nos sacamos una foto -todos no- yo no me saco fotos llevando una bolsa de comida a un barrio o comedor pero acá el negocio es que haya más pobres en realidad la política va a tener un negocio que es la pobreza y no puede ser la política tiene que ser la herramienta transformadora para solucionar los problemas entendemos que la situación de la pandemia es complicada acá y en todo el mundo, entendemos todo, que todos nos queremos vacunar y se arman líos pero hagamos las cosas prolijamente bien seamos ordenados porque un país sin orden no tiene futuro el orden es sinónimo de progreso”, cuestionó indignado el ex candidato a intendente.

Al ser consultado sobre los rumores que dan cuenta de reuniones con varios sectores políticos opositores, Heraldo Cayuqueo respondió “Si, fui convocado por algunos dirigentes no lo oculto porque hablo con todos tengo amigos y compañeros que han jugado en el peronismo y hoy están en otros espacios y se han alejado porque se han cansado y te duele porque nosotros los peronistas que nunca hemos sacado los pies del plato no tenemos la posibilidad ni siquiera de tener diálogo con nuestro intendente que ya tendría que haber convocado a todos los sectores a ver qué proyecto tiene para el 2021 por lo menos a corto plazo pero no sé nada me entero por los medios por algunas cosas que publican ustedes”.

“(…) Yo veo compañeros muy valiosos que muchas veces por decir la verdad son catalogados como que están en la vereda de enfrente y nosotros estamos para construir y consolidar la gobernabilidad de nuestro presidente, de nuestro gobernador y de nuestro intendente pero si no tenés dialogo…”, dijo en otro tramo.

“Nosotros podemos aportar todo lo que venimos padeciendo los trabajadores constructores si el presidente o el intendente quisieran reactivar la economía deberían empezar por reactivar la obra pública pero no hay siquiera un encuentro donde nos digan por lo menos bueno vamos a hacer diez cuadras de pavimento entonces nosotros hablamos con los vecinos les mostramos como se va reactivando la economía pero hoy al vecino no le hacen el asfalto ni la cloaca y tampoco le ponen la luz”.

“Nosotros queremos ayudar al gobierno y para eso necesitamos que se arme una mesa de diálogo donde estemos todos para que después cada uno pueda explicarle a sus bases Agrupaciones y gremios donde estamos parados y hacia dónde vamos porque si los que nos gobiernan no nos convocan no son claros en las definiciones políticas y en la acción de gobierno obviamente que nosotros no podemos explicarle nada a la gente ¡qué le vamos a explicar! Si hay seis millones de compañeros y compañeras que cobran un plan social porque no tienen oportunidades y así no las van a tener”. Relató en otro segmento el dirigente.

“Antes teníamos los centros de formación profesional y la capacitación para nuestros trabajadores y afiliados. Hemos hecho estos cursos con la iglesia, con el padre Bachi, en los km, en San Justo en varios lugares pero había una salida laboral porque había todo un circuito es decir los capacitábamos los formábamos los insertábamos en alguna obra en construcción y ya el compañero tenía todo lo teórico y en la práctica iba solucionando los problemas de la marginalidad. Sino de qué forma vamos a darle posibilidad a los compañeros y compañeras para que puedan realizarse en este país sino es con trabajo”, finalizó.

Cabe mencionar que al momento de la entrevista radial no se había concretado la reunión virtual del PJ bonaerense desarrollada este último sábado y en la que se pautaron los pasos a seguir para proclamar la única lista a presentarse encabezada por el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Fuente: Horizonte Político