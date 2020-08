Hermano de Santiago Maldonado denuncia que «en las marchas anticuarentena no pasa nada»

Sergio Maldonado consideró este lunes como «preocupante» lo que sucedió en la marcha en la que se pidió Justicia por la muerte de su hermano Santiago ocurrida hace tres años en la Patagonia y aseguró que, además de Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández también es responsable.

«Nosotros no convocamos a ninguna marcha, pero no puede ser que pase esto. Acá no solo responsabilizo a Larreta sino también a Alberto Fernández», sostuvo Sergio Maldonado en declaraciones radiales que reprodujo la agencia NA.

En ese sentido, agregó: «No puede ser que repriman una marcha que pedía justicia por Santiago. Parece que algunos pueden salir a marchar y otros no».

También remarcó que «es preocupante lo que está ocurriendo»: «En las marchas anticuarentena no pasa nada y después sale Lucas Verón a la calle y la policía le pega un tiro».