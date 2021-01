Hotton: “Donda, feminista que pisotea los derechos de las mujeres”

La ex diputada Cynthia Hotton volvió a pedir la renuncia de la titular del INADI y sentenció: “Donda es una feminista que pisotea los derechos de las mujeres, empezando por su empleada doméstica a quien discrimina por su situación social y la mantiene marginada, con un sueldo en blanco de 5 mil pesos, congelado a lo largo de 5 años. La quiere persuadir para que renuncie ofreciendo un cargo en el INADI y un plan social. Esto es denigrar a un ser humano, es discriminar y reírse del pobre, es tratar de quitarle la dignidad, pero no lo logró porque su empleada tuvo la valentía de denunciarla”.

Y agregó: “Argentina está como está por el alto grado de corrupción que en la actualidad llegó a niveles impensados. El gobierno de Alberto Fernández cree que éticamente se puede tolerar todo. Tenemos a una vicepresidente millonaria por ser una abogada exitosa, cobrando doble jubilación, sin pagar ganancias, mientras a nuestros abuelos los burlan con fórmulas jubilatorias que solo le reducen el poder adquisitivo. Ellos son los que sí trabajaron durante toda su vida, y les quitan la posibilidad de vivir su retiro con tranquilidad. Y ni hablar de los millones de personas que hoy están en la pobreza gracias a las improvisaciones del gobierno. Cristina y Alberto parece que no se enteraron que hay gente que no come todos los días”.

Asimismo, refiriéndose a Victoria Donda, Hotton remarcó: “Es la reina de la discriminación social y religiosa que sigue en su cargo como si nada pasara, y no cumple con los deberes de funcionaria pública para la que fue elegida. Practica la discriminación, apoya la ocupación de tierras de propiedad privada y defrauda al Estado ofreciendo planes y cargos para beneficiarse a sí misma. Una vergüenza nacional sostenida por el Gobierno que dice ser nacional y popular y que vino según decía a llenar la heladera y la parrilla de los argentinos, sin embargo termina defendiendo a los corruptos. Donda y Boudou son el espejo donde se mira Alberto Fernández, pensando en el indulto de un ladrón y el perdón de una prebendaria”.

Por otro lado, la diplomática insistió: “Donda hace tiempo que debería haber sido despedida del INADI, es inaudito que quien tiene a cargo velar por la no discriminación, vaya libre por la vida discriminando, vulnerando derechos y pisoteando la dignidad del pobre, discriminando según la creencia religiosa, y generando desigualdad con otras mujeres. Algunas pueden tener derechos y otras no…ella decide. Me pregunto: ¿Qué tiene con el Presidente que todavía la sigue respaldando? ¿Sienten miedo de soltarle la mano y que ella arme un descalabro? Solo priorizan la estabilidad de la coalición oficialista, pero siguen fracasando como Gobierno porque está lleno de funcionarios que no funcionan. Que Donda siga en la función pública es insólito”.

Cabe señalar que hace unas semanas la líder de Valores para mi País le envió una carta al Presidente para solicitar la renuncia de Donda Pérez, tras los dichos de discriminación e intolerancia que tuvieron lugar durante el tratamiento del tema aborto en el programa A Dos Voces. El día lunes 14 de diciembre ingresó la denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo contra su titular, a raíz de las agresiones que dirigió contra Hotton durante el debate en vivo en TN. “Si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos, es un problemón”, dijo Donda en el programa mientras señalaba a Hotton, y agregó: “Sí, lo tuyo es fanatismo religioso”. En ese momento Hotton advirtió que estaba siendo discriminada e inmediatamente pidió en vivo la renuncia de Victoria Donda al organismo que dirige. Hasta el momento no hubo respuesta ni del INADI ni del Presidente de la Nación.